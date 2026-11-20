शिवपाल यादव का दावा- 2027 में बनेगी सपा की सरकार, राजभर बोले- ‘समाजवादी पार्टी डूबती हुई नैया, जिसे मरना हो जाए…"
शिवपाल यादव ने कहा कि ओमप्रकाश राजभर हारकर आए हैं और फिर हारेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 5:45 PM IST
मऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार गरीबों, किसानों और नौजवानों का भला नहीं चाहती. सरकार केवल झूठ बोलने और अत्याचार करने का काम कर रही है. उन्होंने सरकार पर सरकारी बजट में लूट करने का भी आरोप लगाया. इसके साथ ही, उन्होंने दावा किया कि सपा का वोट कहीं नहीं जाएगा, सभी वर्गों के लोग पार्टी के साथ हैं. 2027 में सपा की ही सरकार बनेगी.
दरअसल, शिवपाल यादव शुक्रवार को घोसी के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह की प्रथम श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने उनके पैतृक गांव पहुंचे, यहां उन्होंने दिवंगत नेता की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी.
इस दौरान शिवपाल यादव ने सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर की सक्रियता पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी सक्रियता का कोई मतलब नहीं है, वे हारकर आए हैं और फिर हारेंगे. वहीं, चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन को लेकर कहा कि इस गठबंधन का समाजवादी पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. सपा का जनाधार मजबूत है और पार्टी को किसी भी राजनीतिक गठबंधन से नुकसान होने वाला नहीं है.
आजम खान की रिहाई और उनकी स्थिति को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि उनके साथ काफी उत्पीड़न हुआ. जेल में उन्हें बहुत कष्ट और प्रताड़ना दी गई. जब वह आजम खान से मिलने गए थे, तब उन्होंने अपनी पीड़ा बताई थी. उन्हें न्यायालय से उम्मीद थी और न्यायालय ने उन्हें न्याय दिया है. उन्होंने कहा कि उन्हें आगे भी न्यायालय से ही उम्मीद है. साथ ही कहा कि आजम खान पार्टी में हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं और आगे भी रहेंगे.
कांग्रेस के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि गठबंधन पहले से है. सीटों के संबंध में दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपस में बैठकर जल्द निर्णय लेंगे और इसकी जानकारी मीडिया के सामने रखेंगे.
इस दौरान उन्होंने कुंडा में आयोजित रामकथा को लेकर कहा कि रामकथा में सभी लोग जाते हैं और समाजवादी पार्टी के लोग भी भागवत कथा का आयोजन करते हैं. हालांकि, अंतर सिर्फ इतना है कि वे लोग सस्ते और विद्वान लोगों से कथा करवाते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत महंगे लोगों से कथा करवाते हैं.
ओमप्रकाश राजभर का शिवपाल यादव पर पलटवार
इधर शिवपाल यादव के बयान ओमप्रकाश राजभर ने पलटवार किया है. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी डूबती हुई नैया है. जिसको मरना हो वह जाए, हमें तो अभी नहीं मरना है. साथ ही, कहा कि सपा में शिवपाल यादव का खुद ठिकाना नहीं है, दूसरे को क्या ठिकाना दिलाएंगे.
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