ETV Bharat / state

शिवपाल यादव का दावा- 2027 में बनेगी सपा की सरकार, राजभर बोले- ‘समाजवादी पार्टी डूबती हुई नैया, जिसे मरना हो जाए…"

शिवपाल यादव और ओमप्रकाश राजभर ( Photo Credit; ETV Bharat )

मऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार गरीबों, किसानों और नौजवानों का भला नहीं चाहती. सरकार केवल झूठ बोलने और अत्याचार करने का काम कर रही है. उन्होंने सरकार पर सरकारी बजट में लूट करने का भी आरोप लगाया. इसके साथ ही, उन्होंने दावा किया कि सपा का वोट कहीं नहीं जाएगा, सभी वर्गों के लोग पार्टी के साथ हैं. 2027 में सपा की ही सरकार बनेगी.

शिवपाल यादव और ओमप्रकाश राजभर का बयान (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, शिवपाल यादव शुक्रवार को घोसी के पूर्व विधायक स्वर्गीय सुधाकर सिंह की प्रथम श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने उनके पैतृक गांव पहुंचे, यहां उन्होंने दिवंगत नेता की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी.