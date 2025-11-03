ETV Bharat / state

स्वामी प्रसाद मौर्य कब क्या कह दें पता नहीं, बयान गंभीरता से नहीं लेता: शिवपाल यादव

सपा नेता दो दिवसीय दौरे पर बदायूं पहुंचे, बोले-बिहार चुनाव में तेजस्वी की जीत होगी.

shivpal yadav said swami prasad maurya what to say when statement not taken seriously
शिवपाल यादव पहुंचे बदायूं. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 8:44 AM IST

बदायूं: स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे मित्र हैं, वह कौन सी बात कहां कह दें पता नहीं उनके बयान को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं. वह कब क्या बोलते हैं यह पता नहीं. यह कहना है सपा नेता शिवपाल यादव का. वह रविवार को बदायूं के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे.

भाजपाई संविधान को नहीं मानते: उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव द्वारा अलग पार्टी बनाने पर बिहार चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे. एसआईआर पूरे देश में लागू होने के सवाल पर कहा कि अब तो साबित हो गया है कि भाजपा के लोग वोट चोरी करते हैं.वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं. एक तरफ वोट कटवाते हैं और दूसरी ओर 50 - 50 वोट अपने बढ़ाते है. कार्रवाई कुछ नहीं होती है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले की सबूत दिया था चुनाब से पहले लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की. भाजपा के लोग कोई संविधान को नहीं मानते.

मायावती भाजपा का सपोर्ट कर रहीं: शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मायावती पूरी तरीके से भाजपा का सपोर्ट कर रही है. वह पूरी तरीके से भाजपा से मिली हुई है, जो भाजपा बोलती है वह वही करती है. भाजपा पीडीए से घबराई हुई है. 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की थी तब भी यूपी में 37 सीटे हम जीत गए.

सनातन के विरोध हैं स्वामी प्रसाद मौर्य

बलिया पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बजरंग बली का नाम लेकर लोग आस्था को लेकर बयान देते रहते हैं. कहा कि वह सनातन के घोर विरोधी हैं समय-समय पर बोल के वह चर्चा में आना चाहते हैं. यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. वह मंत्री रह चुके है और धार्मिक चीजों को कुरेदने का काम करते रहते है. ये ठीक नही है. वहीं, रविकिशन को मिली धमकी पर कहा कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है. उनकी सुरक्षा करना हम सब का दायित्व है.

शिवपाल यादव
SWAMI PRASAD MAURYA
स्वामी प्रसाद मौर्य
SWAMI PRASAD MAURYA STATEMENT
SHIVPAL YADAV

