स्वामी प्रसाद मौर्य कब क्या कह दें पता नहीं, बयान गंभीरता से नहीं लेता: शिवपाल यादव

बदायूं: स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे मित्र हैं, वह कौन सी बात कहां कह दें पता नहीं उनके बयान को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं. वह कब क्या बोलते हैं यह पता नहीं. यह कहना है सपा नेता शिवपाल यादव का. वह रविवार को बदायूं के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे.



भाजपाई संविधान को नहीं मानते: उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव द्वारा अलग पार्टी बनाने पर बिहार चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे. एसआईआर पूरे देश में लागू होने के सवाल पर कहा कि अब तो साबित हो गया है कि भाजपा के लोग वोट चोरी करते हैं.वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करते हैं. एक तरफ वोट कटवाते हैं और दूसरी ओर 50 - 50 वोट अपने बढ़ाते है. कार्रवाई कुछ नहीं होती है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले की सबूत दिया था चुनाब से पहले लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की. भाजपा के लोग कोई संविधान को नहीं मानते.



मायावती भाजपा का सपोर्ट कर रहीं: शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मायावती पूरी तरीके से भाजपा का सपोर्ट कर रही है. वह पूरी तरीके से भाजपा से मिली हुई है, जो भाजपा बोलती है वह वही करती है. भाजपा पीडीए से घबराई हुई है. 2024 के लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की थी तब भी यूपी में 37 सीटे हम जीत गए.

