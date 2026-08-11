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राम मंदिर में चंदे की चोरी से बढ़कर कोई अधर्म नहीं हो सकता: शिवपाल यादव

मुरादाबाद में शिवपाल यादव ने कहा, 2027 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है

राम मंदिर चोरी से बढ़कर कोई अधर्म नहीं हो सकता
राम मंदिर चोरी से बढ़कर कोई अधर्म नहीं हो सकता (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 7:49 PM IST

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मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सभी पार्टियां अपने-अपने तरीके से क्षेत्र में उतर चुकी हैं. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव मंगलवार को जनपद स्थित सर्किट हाउस पहुंचे.

चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है (VIDEO Credit; ETV Bharat)

शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपाल यादव ने साफ कहा, 2027 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराकर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी.

पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में शिवपाल ने कहा की संभल दंगे में जो मुकदमे किए गए हैं. सपा सरकार मुकदमों को वापस लेगी. भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए शिवपाल सिंह ने कहा कि यह चोरों की पार्टी है, राम मंदिर में चोरी से बढ़कर कोई अधर्म नहीं हो सकता.

संसद में जारी हंगामे और विपक्षी दलों पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि चाहे केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों ही जनता से जुड़ी मूलभूत समस्याओं से मुंह मोड़कर भागना चाहती हैं, जनहित के मुद्दों का सामना करने से बचने के लिए सरकारें इस तरह की बातें कर रही हैं.

झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और वहां की राजनीतिक परिस्थितियों पर बात करते हुए शिवपाल ने कहा कि जब भी किसी प्रदेश में छात्रों, किसानों या नौजवानों पर लाठी और गोली चलाई जाती है, तो समाजवादी पार्टी हमेशा पीड़ितों के पक्ष में मजबूती से खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी, चाहे सरकार किसी भी दल की हो, जनता और युवाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा है.

ये भी पढ़ें: मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद शिवपाल यादव बोले- 'राम मंदिर में चोरी करने वालों से बड़ा अधर्मी कौन?'

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