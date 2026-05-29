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शिवपाल यादव ने कर दी भविष्यवाणी...जानें कौन करेगा यूपी में राज

सपा नेता शिवपाल यादव का दावा, 2027 में बदलेगा यूपी का सीएम. ( ETV Bharat )

कानपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने ने साफ तौर पर दावा किया है कि साल 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी चुनौतियों के लिए कमर कसने का संदेश दिया. कार्यकर्ताओं को एकजुटता और संघर्ष का मंत्र निजी दौरे पर कानपुर के काकादेव पहुंचे शिवपाल सिंह यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय कड़े संघर्ष का है. उन्होंने एक नया नारा देते हुए साफ किया कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अब न तो थमेगा और न ही किसी दबाव के आगे झुकेगा. उन्होंने वर्तमान सत्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण नीतियों के साथ हो रहे खिलवाड़ को जनता के बीच उजागर किया जाएगा और गलत नीतियों पर चलने वालों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा. किसानों की समस्याओं पर केडीए को घेरा