शिवपाल यादव ने कर दी भविष्यवाणी...जानें कौन करेगा यूपी में राज
सपा नेता शिवपाल यादव ने दावा किया है कि साल 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कोई और मुख्यमंत्री बनेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 11:49 AM IST
कानपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है.
उन्होंने ने साफ तौर पर दावा किया है कि साल 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे.
उन्होंने पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी चुनौतियों के लिए कमर कसने का संदेश दिया.
कार्यकर्ताओं को एकजुटता और संघर्ष का मंत्र
निजी दौरे पर कानपुर के काकादेव पहुंचे शिवपाल सिंह यादव का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय कड़े संघर्ष का है.
उन्होंने एक नया नारा देते हुए साफ किया कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अब न तो थमेगा और न ही किसी दबाव के आगे झुकेगा.
उन्होंने वर्तमान सत्ता पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण नीतियों के साथ हो रहे खिलवाड़ को जनता के बीच उजागर किया जाएगा और गलत नीतियों पर चलने वालों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा.
किसानों की समस्याओं पर केडीए को घेरा
कानपुर प्रवास के दौरान शिवपाल सिंह यादव से भारतीय किसान यूनियन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की.
न्यू कानपुर सिटी योजना से प्रभावित ग्रामीण इलाकों के किसानों ने सपा नेता को अपनी समस्याओं से अवगत कराया.
किसानों का आरोप है कि कानपुर विकास प्राधिकरण उनकी मर्जी के खिलाफ जबरन ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है और उन्हें उनकी ज़मीनों का सही मुआवज़ा भी नहीं दिया जा रहा है. किसानों की इस व्यथा पर सपा महासचिव ने उन्हें पूरा समर्थन देने का भरोसा दिया.
विधानसभा से लेकर सड़क तक आंदोलन की चेतावनी
शिवपाल सिंह यादव ने किसानों से कहा कि समाजवादी पार्टी इस हक की लड़ाई में उनके साथ मज़बूती से खड़ी है.
उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को उत्तर प्रदेश विधानसभा के पटल पर उठाने का वादा किया.
साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने किसानों के हितों की अनदेखी बंद नहीं की, तो वह खुद इस आंदोलन का हिस्सा बनकर सड़कों पर उतरेंगे.
इस कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कई पूर्व विधायक और स्थानीय सपा नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने आगामी चुनावों और जनहित के मुद्दों पर अपनी एकजुटता दिखाई.