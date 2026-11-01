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आजम खान की गिरफ्तारी पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, ED की कार्रवाई पर उठाए सवाल

आजम खान की गिरफ्तारी पर शिवपाल यादव ने ED की कार्रवाई पर उठाए सवाल. ( ETV Bharat )

इटावा: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान की गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.

उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है.

आजम खान की गिरफ्तारी पर शिवपाल यादव ने ED की कार्रवाई पर उठाए सवाल. (ETV Bharat) दरअसल, शिवपाल सिंह यादव जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आजम खान के मामले और ED की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी. शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार की कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है. शिवपाल यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसी जुल्मी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "ऐसी जुल्मी सरकार के लिए बोलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा."