आजम खान की गिरफ्तारी पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, ED की कार्रवाई पर उठाए सवाल
शिवपाल यादव ने ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहाकि मौजूदा सरकार में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 4:04 PM IST
इटावा: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान की गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है.
उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है.
दरअसल, शिवपाल सिंह यादव जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आजम खान के मामले और ED की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी.
शिवपाल यादव ने कहा कि सरकार की कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है.
शिवपाल यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसी जुल्मी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "ऐसी जुल्मी सरकार के लिए बोलना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा."
उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. शिवपाल यादव ने अपने बयान के जरिए विपक्षी एकजुटता और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की जरूरत पर जोर दिया.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों और कार्रवाई पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है. यदि किसी कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो, उसकी निष्पक्षता सुनिश्चित होनी चाहिए.
वहीं, आजम खान के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है. शिवपाल यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब प्रदेश की राजनीति में आजम खान का मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है.
फिलहाल, शिवपाल यादव के इस बयान ने इटावा से लेकर प्रदेश की सियासत तक नई बहस छेड़ दी है. अब देखना होगा कि उनके इस बयान पर भाजपा और सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है.