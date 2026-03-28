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कानपुर: शिवपाल यादव बोले, 2027 में बनेगी PDA की सरकार, भाजपा लुटेरों की पार्टी

नोटबंदी से शुरू हुआ लाइनों का सिलसिला, जीएसटी, एलपीजी सिलेंडर तक जारी है.

2027 में बनेगी PDA की सरकार
2027 में बनेगी PDA की सरकार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 8:17 PM IST

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कानपुर: समाजवादी नेता अशफाक सोलंकी-नसीम सोलंकी द्वारा कानपुर में शनिवार को ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पहुंचे थे. कार्यक्रम में शिवपाल यादव ने न केवल कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, बल्कि आगामी राजनीतिक दिशा भी स्पष्ट की.

सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए, आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि प्रदेश की जनता अब समाजवादी पार्टी और पीडीए के पक्ष में अपना मन बना लिया है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए की बढ़ती एकजुटता से बुरी तरह घबराई हुई है. 2027 में उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनने जा रही है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समाजवादी पार्टी पर लूट का आरोप लगाने पर शिवपाल यादव ने तीखा पलटवार किया. उन्होंने भाजपा पर ही देश को लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि असली लुटेरे तो भाजपा के लोग हैं, जिन्होंने टैक्स और जीएसटी के माध्यम से आम आदमी की कमर तोड़ दी है.

शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार केवल कुछ गिने-चुने पूंजीपतियों के हितों के लिए काम कर रही है और जनता को झूठे वादे करके गुमराह कर रही है. उन्होंने सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा से ज्यादा बेईमान और भ्रष्ट पार्टी कोई दूसरी नहीं हो सकती.

BJP सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर
BJP सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर (Photo credit: ETV Bharat)
पार्टी के भीतर आजम खान की अनदेखी और होर्डिंग्स से उनकी तस्वीर गायब होने के सवालों पर शिवपाल यादव ने पत्रकारों को टोकते हुए कहा, आजम खान समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता के दिल में बसते हैं और उन्हें पार्टी से अलग देखना केवल विरोधियों की सोच है.

उन्होंने कहा, आजम खान 10 बार विधायक और दो बार सांसद रहे हैं, उनके साथ-साथ उनके परिवार पर जो कार्रवाई हो रही है, वह लोकतंत्र का अपमान है. शिवपाल ने इसे सीधे तौर पर भाजपा की तानाशाही करार दिया और चेतावनी दी कि यह तानाशाही अब और ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है.

महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी शिवपाल यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया. पेट्रोल के दामों में मामूली कटौती पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को केवल लंबी लाइनों में खड़ा किया है. नोटबंदी से शुरू हुआ लाइनों का यह सिलसिला जीएसटी और एलपीजी सिलेंडर तक जारी है.

उन्होंने आउटसोर्सिंग के जरिए दी जा रही नौकरियों को युवाओं के साथ धोखा बताया और कहा कि सरकार पक्की नौकरियां देने के बजाय झूठ बोलकर जनता को परेशान कर रही है. उनके अनुसार, भाजपा के शासन में महंगाई, भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसका जवाब जनता समय आने पर जरूर देगी.

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