"घटिया सोच और छोटी मानसिकता" CM योगी और ओवैसी पर भड़के शिवपाल यादव, जानिए क्या कुछ कहा
कानपुर देहात में शिवपाल यादव श्रीमद्भागवत कथा में हुए शामिल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:31 PM IST
कानपुर देहात: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने अखिलेश यादव पर दिए गए एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए. उनकी मानसिकता छोटी और सोच घटिया है .
शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि संवैधानिक पद की शपथ लेने से पहले ईश्वर के सामने कसम खाई जाती है. फिर उन्होंने वहां मौजूद लोगों से हाथ उठवाकर पूछा कि क्या सीएम योगी, अखिलेश यादव जितना पढ़े-लिखे हैं या बराबर हैं.
वहीं, शिवपाल यादव ने AIMIM प्रमुख असुदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि उनके गठबंधन का लाभ मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा.
बताते चलें कि AIMIM और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन के बाद मेरठ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा था कि "ये जो मूंछ वाले का और दाढ़ी वाले का गठबंधन हुआ है, इसका नुकसान क्लीन शेव वाले चेहरे और एक क्लीन शेव और क्लीन हेड वाले को भी होगा."
दरअसल, शिवपाल सिंह यादव सोमवार को खोजा फूल गांव में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं और आयोजकों ने फूल-माला और चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया. इस दौरान शिवपाल यादव ने लोगों से अपील की कि वह श्रीमद्भागवत के उपदेशों को जीवन में अपनाएं और धार्मिक नीतियों पर चलें.
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