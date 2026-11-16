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"घटिया सोच और छोटी मानसिकता" CM योगी और ओवैसी पर भड़के शिवपाल यादव, जानिए क्या कुछ कहा

कानपुर देहात में शिवपाल यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने अखिलेश यादव पर दिए गए एक बयान का जिक्र करते हुए कहा कि इतनी बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति की सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए. उनकी मानसिकता छोटी और सोच घटिया है .

कानपुर देहात में शिवपाल यादव (Video Credit; ETV Bharat) शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि संवैधानिक पद की शपथ लेने से पहले ईश्वर के सामने कसम खाई जाती है. फिर उन्होंने वहां मौजूद लोगों से हाथ उठवाकर पूछा कि क्या सीएम योगी, अखिलेश यादव जितना पढ़े-लिखे हैं या बराबर हैं.