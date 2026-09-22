देवरिया में शिवपाल यादव का दावा: सपा सरकार बनने पर 24 घंटे में होगा गन्ने का भुगतान
देवरिया में पूर्व सांसद स्व. मोहन सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 6:26 PM IST
देवरिया: पूर्व सांसद स्व. मोहन सिंह की श्रद्धांजलि सभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश को लूटने का काम किया गया है. अगर सपा कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर काम करें तो भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और अखिलेश यादव की सरकार बनेगी. इस दौरान मंच से उन्होंने लोगों के हाथ उठवाकर बेईमान सरकार को हटाने और सपा सरकार बनाने की शपथ दिलाई.
मोहन सिंह को श्रद्धांजलि देकर सपा को मजबूत करने का संकल्प: उन्होंने कहा कि हम सब लोग मोहन सिंह को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और उनके विचारों पर चलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे. हमारा देश तो पीछे चला ही गया है, हमारा उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार की लपेट में है. भारत सरकार की विदेश नीति और भाजपा की नीति की वजह से आज दुनिया में क्या हो रहा है, सब देख रहे हैं. यह झूठी पार्टी है और इसको हटाने में अब देरी नहीं होगी.
किसानों, महंगाई और बेरोज़गारी के मुद्दों पर घेरा: उन्होंने कहा कि बताओ तेल मिल रहा है? चीनी की कीमत क्या हो गई है. किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल रही और नहरों में पानी नहीं है. कहीं परीक्षा ठीक से नहीं हो पा रही, परीक्षा होती है तो पर्चा लीक हो जाता है.
अस्पतालों और शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल: अस्पतालों में न दवा है और न डॉक्टर. छात्र संघ के चुनाव तक नहीं हो रहे हैं. इस जिले में सारी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं. नेताजी और अखिलेश यादव ने मिलें चलवाई थीं और कुशीनगर में नई मिल लगाई थी.
गन्ने के भुगतान और चीनी मिल का बड़ा वादा: अब की बार देवरिया में भी चीनी मिल लगाएंगे. गन्ने का भुगतान 4 दिन में नहीं, बल्कि 4 घंटे से 24 घंटे के अंदर कराएंगे. पुरानी पेंशन बहाली पर भी उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया. इस मौके पर स्व. मोहन सिंह की बेटी कनकलता सिंह ने भी अपने पिता को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही.
सपा नेताओं की मौजूदगी रही: सभा में जिला अध्यक्ष व्यास यादव, पूर्व विधायक आशुतोष उपाध्याय, पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, सांसद रमाशंकर विद्यार्थी, अवनीश यादव सहित बड़ी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. टिकट को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि टिकट मांगना कोई बुरी बात नहीं है, यह सबका हक है. लेकिन जहां अखिलेश यादव की मुहर लग जाए, क्या उसे जिताओगे? अगर जिताओगे तो सपा की सरकार बना दोगे.
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