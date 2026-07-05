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"चरम पर है महंगाई और भ्रष्टाचार, 2027 में बनेगी सपा की सरकार", शिवपाल यादव ने कहा- मौजूदा हुकूमत से परेशान है जनता

"चरम पर है महंगाई और भ्रष्टाचार, 2027 में बनेगी सपा की सरकार", शिवपाल यादव ने कहा- मौजूदा हुकूमत से परेशान है जनता ( Photo Credit; ETV Bharat )