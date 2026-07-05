"चरम पर है महंगाई और भ्रष्टाचार, 2027 में बनेगी सपा की सरकार", शिवपाल यादव ने कहा- मौजूदा हुकूमत से परेशान है जनता
शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी ने सिर्फ झूठ की राजनीति की, जनता के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 4:40 PM IST
फिरोजाबाद: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि बीजेपी के नेता झूठ की राजनीति करते हैं. इस सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जनता मौजूदा हुकूमत से परेशान है, इसलिए 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे.
दरअसल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव रविवार को फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने डाहिनी गांव में पूर्व विधायक स्वर्गीय जगदीश यादव के स्वर्गीय बेटे राकेश यादव और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि अर्पित की. बीते दिनों राकेश यादव ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और खुद भी सुसाइड कर लिया था.
श्रद्धांजलि देने के बाद शिवपाल यादव शिकोहाबाद पहुंचे, वहां पत्रकारों ने जब उनसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के यूपी प्रवास को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे.
उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जनता के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया, बल्कि जनता से झूठ बोला है. बीजेपी झूठ की राजनीति करती है. जनता महंगाई, बेरोजगारी और भृष्टाचार से परेशान है. बीजेपी के लोग कानून नहीं मानते हैं और इस सरकार में कानून व्यवस्था नाम की चीज तक नहीं है.
सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर द्वारा अखिलेश यादव को केवल यादवों का नेता बताए जाने के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि वह कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है. अयोध्या में चंदा चोरी के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि इसमें छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, जबकि बड़े लोग जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उन्हें बचाया जा रहा है.
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