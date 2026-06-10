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शिवपाल यादव का सरकारों पर हमला: बोले - “मन की नहीं, जनता की सुनिए”

शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए. ( ईटीवी भारत )

इटावा : इटावा की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का तापमान बढ़ गया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जसवंतनगर विधायक शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए प्रदेश सरकार और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा है. जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा दावा किया, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है. शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए. (ईटीवी भारत) इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल से मुलाकात की. मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए. शिवपाल यादव ने कहा कि अब सिर्फ “मन की बात” नहीं, बल्कि जनता की बात सुनी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से परेशान है और सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.