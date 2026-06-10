शिवपाल यादव का सरकारों पर हमला: बोले - “मन की नहीं, जनता की सुनिए”
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 9:32 AM IST
इटावा : इटावा की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी का तापमान बढ़ गया है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जसवंतनगर विधायक शिवपाल सिंह यादव ने इटावा में बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए प्रदेश सरकार और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधा है.
जिलाधिकारी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में शिवपाल यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर ऐसा दावा किया, जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है.
इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल से मुलाकात की. मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए.
शिवपाल यादव ने कहा कि अब सिर्फ “मन की बात” नहीं, बल्कि जनता की बात सुनी जानी चाहिए.
उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से परेशान है और सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.
2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवपाल यादव ने सियासी हमला तेज कर दिया. उन्होंने उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर का नाम लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद वे विधानसभा जाने लायक नहीं रहेंगे.
शिवपाल यादव ने दावा किया कि जनता 2027 में ऐसा फैसला करेगी, जिससे सत्ता पक्ष के कई बड़े नेताओं की राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी.
उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के प्रदर्शन ने विपक्ष को कमजोर बताने वाले दावों को गलत साबित कर दिया है.
शिवपाल यादव ने कहा कि जनता ने यह संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है और वही अंतिम फैसला करती है.
सपा नेता ने उन राजनीतिक बयानों पर भी पलटवार किया, जिनमें समाजवादी पार्टी को सैफई तक सीमित कर देने की बात कही जाती रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग सपा को सैफई तक समेटने का सपना देख रहे हैं, वे खुद विधानसभा तक नहीं पहुंच पाएंगे. उनके इस बयान के बाद इटावा की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है.
शिवपाल सिंह यादव राष्ट्रीय महासचिव सपा