राम मंदिर चंदा चोरी पर शिवपाल का बड़ा बयान, बोले- जिम्मेदारों को मिले कड़ी सजा
शिवपाल सिंह यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 1:19 PM IST
इटावा: इटावा में सपा महासचिव और वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. अपने इटावा स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही.
मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भगवान राम के मंदिर में चोरी होना बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि यदि मंदिर में हुई कथित चोरी के आरोप सही साबित होते हैं, तो जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग भी उठाई.
शिवपाल यादव ने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि जांच एजेंसियों को तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.
वहीं समाजवादी पार्टी में कथित टूट और भाजपा नेताओं के बयानों को लेकर पूछे गए सवाल पर भी शिवपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार गैर-गंभीर बयान देते रहते हैं. ऐसे बयानों को जनता भी गंभीरता से नहीं लेती और न ही विपक्ष उन पर ज्यादा ध्यान देता है.
इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों पर भी चिंता जताई. शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन मूलभूत मुद्दों के समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है, जबकि आम जनता इन समस्याओं से जूझ रही है.
फिलहाल राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. हालांकि मामले की जांच जारी है और आधिकारिक निष्कर्ष आने के बाद ही किसी भी आरोप की पुष्टि हो सकेगी. अब देखना होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है.