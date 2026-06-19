ETV Bharat / state

राम मंदिर चंदा चोरी पर शिवपाल का बड़ा बयान, बोले- जिम्मेदारों को मिले कड़ी सजा

राम मंदिर चंदा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग ने पकड़ा जोर. ( ईटीवी भारत )

इटावा: इटावा में सपा महासचिव और वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. अपने इटावा स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि भगवान राम के मंदिर में चोरी होना बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने कहा कि यदि मंदिर में हुई कथित चोरी के आरोप सही साबित होते हैं, तो जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग भी उठाई. शिवपाल यादव ने कहा कि धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए. उनका कहना था कि जांच एजेंसियों को तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाने चाहिए.