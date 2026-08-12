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आजम खान से मिलने रामपुर जेल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव; बेटे और पत्नी से भी करेंगे मुलाकात

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और आजम खान की मुलाकात के कई सियासी मायने हैं.

आजम खान से मिलने रामपुर जेल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव.
आजम खान से मिलने रामपुर जेल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 11:30 AM IST

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रामपुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव बुधवार को रामपुर जेल पहुंचे. यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इसके बाद वह सीधे जेल के भीतर दाखिल हुए. माना जा रहा है कि सपा महासचिव वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात करने के बाद उनके आवास भी जाएंगे.

समाजवादी पार्टी के नेता और सपा मुखिया अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव 12 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे रामपुर जेल पहुंचे हैं. रामपुर पहुंचने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिवपाल सिंह यादव का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है.

स्वागत के बाद शिवपाल सिंह यादव सीधे रामपुर जिला कारागार पहुंचे, जहां वह जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान से मुलाकात कर रहे हैं.

रामपुर जेल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)

जिला कारागार पहुंचने पर शिवपाल यादव ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की. उन्होंने कहा कि आजम खान से मुलाकात के बाद बाहर आकर वह बातचीत करेंगे. फिलहाल सभी की निगाहें शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात पर टिकी हैं. माना जा रहा है कि आजम खान को मनाने की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को दी गई है. इसी सिलसिले में वह रामपुर जेल पहुंचे हैं.

जानकारी के मुताबिक, जेल में मुलाकात के बाद दोपहर करीब 12:30 बजे शिवपाल यादव आजम खान की पत्नी और उनके बड़े बेटे अदीब आजम से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे.

इसके बाद दोपहर 1:15 बजे शिवपाल यादव मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, जहां शिक्षकों और छात्रों से बातचीत करेंगे. शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.

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