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आजम खान से मिलने रामपुर जेल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव; बेटे और पत्नी से भी करेंगे मुलाकात

आजम खान से मिलने रामपुर जेल पहुंचे शिवपाल सिंह यादव. ( Photo Credit: ETV Bharat )