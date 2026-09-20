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बदायूं में शिवपाल यादव बोले- जिनके राज में लूट मची हो, उन्हें संत कहें या लुटेरा? जनता की जेब पर डाल रहे डकैती

बदायूं : समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने योगी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन और 'इंडिया' गठबंधन के दम पर इस 'बेईमान सरकार' को सत्ता से बाहर किया जाएगा. ​शिवपाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने जनता की जेब पर डाका डाला है. भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और त्राहि-त्राहि करती जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है.

​​नियुक्त पत्र घर भेजने के मुख्यमंत्री के कदम पर भड़के शिवपाल ने अटल बिहारी वाजपेई का हवाला देते हुए गेरुआ वस्त्र और संत की परिभाषा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए 'जिनके राज में लूट मची हो, उन्हें संत कहें या लुटेरा?' ​जयंत चौधरी के साथ आने से गठबंधन को मिली ताकत का दावा करते हुए शिवपाल ने कहा, चुनाव नजदीक आते-आते आंदोलन जैसा माहौल बनेगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी.

शिवपाल ने कहा, हम अपनी पार्टी के संगठन के बल पर इस झूठी बेईमान झूठी सरकार को हटा देंगे. जो हमारा इंडिया गठबंधन है. सब साथ मिलकर लड़ेंगे. अब तक तो सुनते थे कि भ्रष्टाचार है, मगर इस सरकार ने भ्रष्टाचार और बईमानी के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. जनता पर लगातार जनता से टैक्स पर टैक्स थोपा जा रहा है.