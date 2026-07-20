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मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद शिवपाल यादव बोले- 'राम मंदिर में चोरी करने वालों से बड़ा अधर्मी कौन?'

सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए.

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विंध्याचल धाम पहुंचे शिवपाल यादव, मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेकर जीत का किया दावा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 6:11 PM IST

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मिर्जापुर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव दो दिवसीय दौरे पर मिर्जापुर जनपद पहुंचे हुए हैं. मिर्जापुर जनपद में आगमन पर सपा कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह फूल-मालाओं के साथ शिवपाल सिंह यादव का भव्य स्वागत किया.

इसके बाद वे सबसे पहले विंध्याचल स्थित प्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे विधि-विधान से मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया. दर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर निशाना साधा.

'2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा की तैयारी पूरी, प्रदेश में आएगी हमारी सरकार'- शिवपाल यादव. (Video Credit: ETV Bharat)

सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन: शिवपाल यादव ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर कहा कि सरकार जनता पर सरासर अत्याचार कर रही है. उन्होंने लद्दाख आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि सोनम वांगचुक एक बेहद पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और वे केवल जनता की जायज बात सरकार के सामने रख रहे हैं. मगर यह तानाशाही सरकार उनकी लोकतांत्रिक बातों को बिल्कुल भी मानना नहीं चाहती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी इस हक की लड़ाई में उनके साथ हर तरीके से खड़ी है.

राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर पूछा सवाल: इसके बाद राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपों को लेकर उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जब भगवान राम के मंदिर में ही चोरी हो जाए, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में चोरी करने वाले और कोई नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं. शिवपाल यादव ने तीखे लहजे में पूछा कि आखिर भगवान के घर में चोरी करने वालों से बड़ा अधर्मी इस दुनिया में कौन हो सकता है.

2027 में सपा की जीत का दावा: उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने पार्टी की रणनीति साफ की. उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी पूरी है. उन्होंने कहा कि आज वे मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने और उनसे जीत का आशीर्वाद लेने आए हैं. शिवपाल यादव ने विश्वास जताया कि समाजवादी पार्टी को हमेशा मां विंध्यवासिनी देवी का आशीर्वाद मिला हुआ है.

स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के आश्रम रवानगी: उन्होंने धार्मिक विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि जब दैवीय आशीर्वाद मिला होता है, तो जीत पूरी तरह निश्चित होती है. मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम संपन्न कर विंध्याचल से वे सीधे स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के आश्रम के लिए रवाना हो गए. वे वहां पहुंचकर पूज्य स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का दर्शन करेंगे और आश्रम में ही रात्रि विश्राम करेंगे. इसके बाद मंगलवार को वे पुनः स्वामी अड़गड़ानंद महाराज का आशीर्वाद लेकर आगे के कार्यक्रम के तहत जौनपुर के लिए रवाना होंगे.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर चंदा चोरी केस; सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी, इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें

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