ETV Bharat / state

जयपुर में महाशिवरात्रि पर 24 घंटे अखंड शिव आराधना, 'शिवोऽहम 2026 जागृति काल' का भव्य आयोजन

शिवोऽहम 2026 जागृति काल का 24 घंटे का भव्य आयोजन. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी शामिल हुई.

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी
राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 15, 2026 at 7:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर "शिवोऽहम 2026: जागृति काल" नाम का भव्य 24 घंटे का आध्यात्मिक आयोजन हुआ. ये आयोजन दिल्ली रोड पर कूकस स्थित आर्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड आईटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रज्ञा प्रवाह एवं युवा साथी संगठन द्वारा किया गया. इस कार्यक्रम की थीम "श्वास बने साधना और चेतना बने शिव" थी, जिसमें अखंड शिव आराधना, ध्यान, योग, प्राणायाम, भजन-कीर्तन, मंत्रोच्चार, विचार गोष्ठियां तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल रहीं. इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्रभाव की जागृति पैदा करना था.

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे रहे उपस्थित: कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 12 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने किया. उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक तथा विधिवत पूजा-अर्चना की. राज्यपाल ने कहा कि महाशिवरात्रि भगवान शिव का पावन पर्व है, जो कल्याण और मंगल से जुड़ा हुआ है. शिव का स्मरण हमें सर्व-कल्याण तथा शुभ के लिए प्रेरित करता है. उन्होंने राष्ट्र की समृद्धि, संपन्नता और सभी की खुशहाली की कामना की तथा इसे ध्यान, समर्पण और आंतरिक जागृति से जुड़ा उत्सव बताया. राज्यपाल ने शिव अर्चना को सबके कल्याण की कामना से जोड़ते हुए कार्यक्रम में अनुष्ठानों में भी भाग लिया.

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी (ETV Bharat Jaipur)

इसे भी पढ़ें- Mahashivratri 2026 :10वीं सदी के समिद्धेश्वर मंदिर में एक शिला पर त्रिमूर्ति की होती है पूजा, मुगलों ने किए थे कई हमले

दीया कुमारी का युवाओं को संदेश: उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया. उन्होंने इस 24 घंटे की अखंड शिव आराधना की सराहना करते हुए कहा कि भजन-कीर्तन, मंत्रोच्चार और विचार गोष्ठियों से युवाओं में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना तथा राष्ट्रभाव जागृत होगा. दीया कुमारी ने बताया कि शिव आराधना केवल आस्था का विषय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, संयम, शक्ति और जागृति का संदेश है. "शिवोऽहम" का भाव हमें अपनी दिव्यता पहचानने तथा समाज-राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा देता है. उन्होंने युवाओं से जीवन की चुनौतियों और संकटों से घबराने के बजाय साहसपूर्वक सामना करने तथा संस्कारों को सीखने, सहेजने और आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का आह्वान किया.

शिवोऽहम 2026 जागृति काल का आयोजन
शिवोऽहम 2026 जागृति काल का आयोजन (ETV Bharat Jaipur)

कार्यक्रम का अनुक्रम और विशेष आकर्षण: कार्यक्रम संयोजक धनंजय दिवाकर ने बताया कि 24 घंटे चले वाले कार्यक्रम में प्रातः ध्यान, योग, प्राणायाम के माध्यम से आत्मिक जागरण का मार्ग अंतरराष्ट्रीय योग प्रशिक्षक डॉ. प्रदीप भाटी ने प्रशस्त किया. इसके बाद 108 शिवलिंग पर मंत्र जलाभिषेक हुआ. 3 बजे केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का पैनल डिस्कशन रहा. 4 बजे पैनल डिस्कशन में भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष राखी राठौड़, मध्यप्रदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसेडर आदया दीक्षित, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रीना स्वामी, महारानी महाविद्यालय प्रोफेसर डेजी शर्मा रही.

इसे भी पढ़ें- Mahashivratri 2026 : कछवाहा राजाओं की आस्था ने जयपुर को बनाया 'छोटी काशी', जानिए यहां के 7 अतिप्राचीन शिवालयों की महिमा

कार्यक्रम में शाम 5:30 बजे जिमनास्टिक प्रदर्शन, शाम 6:30 बजे भारत माता की आरती और दीपोत्सव किया गया. शाम 7:30 बजे पैनल डिस्कशन में गौ सेवक मोहम्मद फैज खान, संस्कार भारती के अश्विनी डालवी, महानगर प्रचारक प्रशांत रहेंगे. रात 11:00 बजे से 2:30 बजे तक भजन संध्या और 3 बजे विनय दीक्षित का पैनल डिस्कशन रहेगा. सुबह 5 बजे 11 हवन कुंड पर पूर्णाहुति दी जाएगी.

TAGGED:

SHIVOHAM JAGRITI KAAL
AKHAND SHIVA ARADHANA
GOVERNOR HARIBHAU BAGDE
DEPUTY CM DIYA KUMARI
MAHASHIVRATRI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.