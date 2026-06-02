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शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव में 85.13 प्रतिशत मतदान, भाजपा कांग्रेस ने जताई जीत की उम्मीद

नगर पंचायत शिवनंदनपुर चुनाव ( ETV Bharat Chhattisgarh )

नगर पंचायत शिवनंदनपुर में कुल 4 हजार 642 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें पुरुष और महिला मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान किया. निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार कुल 85.13 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, जो क्षेत्र में लोकतांत्रिक जागरूकता और मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है. मतदान प्रक्रिया के दौरान सभी 15 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रहीं, कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.

सूरजपुर : जिले के नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर में पहली बार हो रहे आम निर्वाचन का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया. नगर पंचायत गठन के बाद हुए इस पहले चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला. मतदान के दौरान सुबह से ही विभिन्न मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं और लोगों ने बढ़-चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई.

नगर पंचायत शिवनंदनपुर चुनाव में कांग्रेस बीजेपी का जीत का दावा (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगर पंचायत अध्यक्ष और 15 पार्षदों के लिए हुआ मतदान

वहीं मतदान समाप्त होने के बाद अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हुई हैं. नगर पंचायत अध्यक्ष पद के साथ-साथ 15 वार्डों के पार्षद पदों के परिणाम को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के नेता अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. नेताओं का कहना है कि मतदाताओं का रुझान उनके पक्ष में रहा है और परिणाम उनके पक्ष में आएंगे.

कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर काम किया है. उम्मीद है कि सुखद और अच्छे परिणाम आएंगे- शफी अहमद, कांग्रेस नेता

हमें पूरा विश्वास है कि नगर पंचायत शिवनंदनपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी. यहां की जनता ने विकास के लिए वोट किया है- रामसेवक पैकरा, भाजपा नेता

4 जून को चुनाव परिणाम

इधर प्रशासन भी आगामी 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुट गया है. मतगणना को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ -शिवानी जायसवाल, एसडीएम सूरजपुर

अब देखना होगा कि मतदाताओं का फैसला किसके पक्ष में जाता है और शिवनंदनपुर नगर पंचायत की पहली सरकार बनाने का अवसर किस दल को मिलता है.