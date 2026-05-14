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शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव : पहली बार वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह, कांग्रेस बीजेपी में सीधी जंग

सूरजपुर : ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बने शिवनंदनपुर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं.इसे लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है. साल 2024 में ग्राम पंचायत से नगर पंचायत के अस्तित्व में आए शिवनंदनपुर के इतिहास में 4 जून 2026 का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है.ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2024 में नगर पंचायत के अस्तित्व के रूप में आए शिवनंदनपुर में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है. प्रशासन चुनाव से जुड़ी तैयारियों में जुटा है.

15 वार्डों में पहली बार चुनाव

शिवनंदनपुर के 15 वार्डों के 4642 मतदाता पहली बार अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव करेंगे. इसमें 2335 पुरुष और 2307 महिलाएं अपने मत का प्रयोग करेंगे. जहां लोग मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं सुख दुख में साथ देने वाले चेहरे को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं. वहीं दूसरी ओर पहली बार नगर पंचायत में वोटिंग करने को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है. पहली बार हो रहे चुनाव को लेकर स्थानीय जानकारों का कहना है कि एक प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का मुकाबला सत्तारुढ़ दल से सीधे है.

पहली बार वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)