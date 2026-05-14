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शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव : पहली बार वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह, कांग्रेस बीजेपी में सीधी जंग

शिवनंदनपुर नगर पंचायत में पहली बार चुनाव होंगे.इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है.

Shivnandanpur Nagar Panchayat election
शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 14, 2026 at 12:00 PM IST

3 Min Read
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सूरजपुर : ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बने शिवनंदनपुर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं.इसे लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है. साल 2024 में ग्राम पंचायत से नगर पंचायत के अस्तित्व में आए शिवनंदनपुर के इतिहास में 4 जून 2026 का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है.ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2024 में नगर पंचायत के अस्तित्व के रूप में आए शिवनंदनपुर में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है. प्रशासन चुनाव से जुड़ी तैयारियों में जुटा है.

15 वार्डों में पहली बार चुनाव

शिवनंदनपुर के 15 वार्डों के 4642 मतदाता पहली बार अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव करेंगे. इसमें 2335 पुरुष और 2307 महिलाएं अपने मत का प्रयोग करेंगे. जहां लोग मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं सुख दुख में साथ देने वाले चेहरे को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं. वहीं दूसरी ओर पहली बार नगर पंचायत में वोटिंग करने को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है. पहली बार हो रहे चुनाव को लेकर स्थानीय जानकारों का कहना है कि एक प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का मुकाबला सत्तारुढ़ दल से सीधे है.

पहली बार वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दोनों ही पार्टियां यहां मजबूत मानी जा रही हैं.लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है. ग्राम पंचायत रहे शिवनंदनपुर में तीस वर्षों से अधिक कांग्रेस समर्थक सरपंच रहे हैं- नरेंद्र जैन,वरिष्ठ पत्रकार,स्थानीय

यह पंचायत चुनाव है साथ ही बीजेपी सत्तारुढ़ दल है.हो सकता है कोई निर्दलीय किसी पार्टी से लड़कर थर्ड फ्रंट बनाकर चुनाव प्रभावित करें. कयास लगाए जा रहे हैं कि गुटबाजी हुई तो दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है-अहमद वाहिद, स्थानीय निवासी

युवा वोटर्स की युवा ही पहली पसंद

वहीं युवा वोटरों की चाह कोई ऐसा दावेदार है जिससे खुलकर बात की जा सकें. इस चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर भी प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है.

शिवनंदनपुर में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है. मतदाता और चुनाव से जुड़े नियम दलों को समझाया गया है. मतदान से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है- जगन्नाथ वर्मा, उप निर्वाचन अधिकारी

बहरहाल चुनाव और अंदरखाने में हलचल न हो ऐसा होना संभव होता प्रतीत नहीं होता. लेकिन दोनों प्रमुख पार्टियों के दावेदारों के भाग्य का फैसला मतदाता करते हैं. वो किसको शिवनंदनपुर नगर पंचायत के इतिहास का पहला अध्यक्ष बनाते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा.

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