ETV Bharat / state

शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव: कांग्रेस के बाद अब बीजेपी आंदोलन के मूड में, एसपी को सौंपा ज्ञापन

सूरजपुर के शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच राजनीति तेज हो गई है.

SHIVNANDANPUR PANCHAYAT ELECTION
शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 28, 2026 at 8:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: शिवनंदनपुर की घटना ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है. जहां पहले कांग्रेसी नेता पर हुए एफआईआर को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस के कार्यकर्ता तीन दिन तक धरना और आमरण अनशन पर बैठे रहे. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी समर्थन देने पहुंचे.

कांग्रेस के बड़े नेताओं के धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन के दौरान प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 3 मामलों में सहमति बनी. कांग्रेस की तरफ मामले में एफआईआर दर्ज की गई. टीआई को छुट्टी में भेज दिया गया. अब कांग्रेस नेता पर लगाए गए आर्म्स एक्ट के मामले में डीएसपी लेवल के अधिकारी जांच करेंगे.

एसपी को ज्ञापन सौंपते बीजेपी नेता (ETV Bharat Chhattisgarh)

बीजेपी ने एसपी को सौंपा ज्ञापन

वहीं अब इस मामले में भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है. अपने कार्यकर्ताओं पर हुए दर्ज मामले की जांच की मांग को लेकर भाजपा प्रतिनिधि मंडल का दल बुधवार को सूरजपुर एसपी कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन देकर कार्यकर्ताओं पर हुए मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की.

निष्पक्ष जांच नहीं होने पर बीजेपी ने दी आंदोलन की चेतावनी

भाजपा के जिला अध्यक्ष मुरली सोनी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर अनशन पर बैठकर दवाब बनाया और जबरन झूठे मामले में FIR कराया गया, इसको लेकर एसपी से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच करने की मांग की है, भाजपा नेता ने ये भी कहा कि अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है और दोषियों पर कारवाई नहीं होती है तो बीजेपी भी कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगी.

डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग, आप पार्टी ने CM को 10 जून का दिया अल्टीमेटम
ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ, रायपुर कमिश्नरेट के सभी थाने में होंगे ई मालखाना

TAGGED:

शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव
NAGAR PANCHAYAT ELECTION
SHIVNANDANPUR NAGAR PANCHAYAT
CONGRESS BJP POLITICS IN SURAJPUR
SHIVNANDANPUR PANCHAYAT ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.