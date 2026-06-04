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सूरजपुर के शिवनंदनपुर नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत, रितेश जायसवाल बने अध्यक्ष, वार्ड पार्षदों की संख्या में दिखी कांटे की टक्कर

सूरजपुर: जिले की नवगठित नगर पंचायत शिवनंदनपुर के पहले चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है. आम निर्वाचन के परिणाम घोषित हो गए हैं, अध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रितेश जायसवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 362 मतों से हरा दिया है. चुनाव परिणाम सामने आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

मतगणना के दौरान अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी रितेश जायसवाल को कुल 2028 वोट मिले. जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 1666 मत मिले. इस तरह भाजपा ने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाते हुए नगर पंचायत के पहले अध्यक्ष का ताज अपने नाम किया है.

ये जीत यहां के विकास की जीत है और जनता की जीत है, हर मोहल्ले-वार्ड में आगे विकास दिखेगा- लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री

वार्ड पार्षदों की संख्या में कांटे की टक्कर

वहीं 15 वार्डों में हुए पार्षद चुनाव के परिणामों में कांटे की टक्कर देखने को मिली. कांग्रेस ने 15 में से 8 वार्डों में जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के उम्मीदवार 7 वार्डों में विजयी रहे. ऐसे में अध्यक्ष पद भाजपा के खाते में जाने के बावजूद परिषद में दोनों दलों के बीच संतुलित स्थिति बनती नजर आ रही है.

जश्न का माहौल

परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाते हुए एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की. वहीं कांग्रेस ने भी पार्षद चुनाव में मिली सफलता को जनता का आशीर्वाद बताया है. इस दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भाजपा की जीत को प्रदेश सरकार की नीतियों और जनता के विश्वास की जीत बताया. वहीं एसडीएम शिवानी जायसवाल ने बताया कि मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई.

चुनाव परिणामों के बाद अब नगर पंचायत के विकास और जनहित के मुद्दों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.