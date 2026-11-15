ETV Bharat / state

आयुर्वेदिक मेडिसिन से दूर होगी इनफर्टिलिटी, पहली बार हुई रिसर्च में हैरान करने वाला खुलासा

भोपाल: राजधानी भोपाल में रहने वाले 38 वर्षीय संकेत सिंह (बदला हुआ नाम) के घर शादी के 5 साल बाद बच्चे की किलकारी गूंजी है. उनका परिवार पिछले 5 सालों से इसको लेकर काफी परेशान था. हालांकि देखा जाए तो उन जैसे ऐसे कई दंपति हैं, जो शादी के बाद माता-पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे निसंतान दंपत्ति के जीवन में भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक संस्थान का अध्ययन उम्मीद की किरण बनकर आया है. संस्थान में हुए अध्ययन में शिवलिंगी बीज के वैज्ञानिक रूप से उपयोग और इसके फायदे को स्थापित किया गया है. करीबन 40 मरीजों पर किए गए इस दवा के उपयोग से करीबन 40 फीसदी दंपतियों को फायदा पहुंचा है.

डॉ. मौसमी कुम्हारे बताती हैं कि पहली बार शिवलिंगी का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है. इसमें दवाओं के पहले और बाद में महिलाओं की सोनोग्राफी सहित कई टेस्ट कराए गए. इस दवा के उपयोग से अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं. वे कहती हैं कि एलोपैथी दवाओं के उपयोग से इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाओं के साइड इफेक्ट नहीं होते, बशर्तें इन्हें विशेषज्ञों की निगरानी में लिया जाए."

आयुर्वेदिक संस्थान के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मौसमी कुम्हारे बताती हैं "मध्य प्रदेश काउंसिल आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहयोग से हुए इस अध्ययन में 56 ऐसी दंपति को चुना गया, जिन्हें शादी के 5 से 15 साल बाद भी मातृत्व सुख प्राप्त नहीं हुआ. इसके लिए इनको दो ग्रुप में बांटा गया. एक ग्रुप की महिलाओं को शिवलिंगी बीज के साथ दूसरी आयुर्वेदिक दवाएं दी गईं जबकि दूसरे समूह को दूसरी दवाएं दी गई. इनमें 40 फीसदी महिलाओं को लाभ हुआ, जिन्हें शिवलिंगी और दूसरी दवाएं दी जा रही थीं. अध्ययन में 30 से 40 साल की उम्र वाले मरीजों को लिया गया था."

देश के आदिवासी अंचलों में निसंतान दंपतियों में इसको दवा के रूप में दिया जाता रहा है. संस्थान द्वारा आदिवासी अंचलों में उपयोग होती आ रही आयुर्वेदिक दवाओं को वैज्ञानिक रूप से उपयोग करने को लेकर लगातार अध्ययन किया जा रहा है. इन्ही में से एक आयुर्वेदिक दवा शिवलिंगी के उपयोग को लेकर किए गए अध्ययन में भी बेहतर परिणाम सामने आए हैं.

भोपाल स्थिति पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेदिक संस्थान के प्राचार्य डॉ. उमेश शुक्ला कहते हैं "ग्रामीण क्षेत्रों में आमतौर पर झाड़ियों में शिवलिंगी की बेल को देखा जा सकता है. इस बेल में पैदा होने वाला फल छोटी फुटबॉल जैसा दिखाई देता है और इसको शिवलिंगी नाम इसके बीज की वजह से मिला है, जिनका आकार शिवलिंग से मिलता-जुलता होता है. आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता तक में इसके उपयोग का उल्लेख मिलता आया है."

डॉ मौसमी कुम्हारे बताती हैं "फर्टिलिटी पर महिला और पुरुषों की लाइफ स्टाइल बहुत असर डालती है. युवकों के साथ युवतियों का स्मोकिंग, ड्रिंक आदि बहुत आम होता जा रहा है, लेकिन यह फर्टिलिटी पर असर डालती है. इसके अलावा जंक फूड, देर रात तक जागना, तनाव आदि से भी इस पर असर पड़ता है. जब देर रात तक जागते हैं तो खासतौर से फीमेल में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर गड़बड़ हो जाता है और इससे महिलाओं की फर्टिलिटी पर असर पड़ता है."

इन वजहों से हो सकती है इनफर्टिलिटी

पुरुषों में शुक्राणुओं की खराब गुणवत्ता से इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा हो सकती है. इसके अलावा शुक्राणुओं की संख्या कम होने, ज्यादा प्रदूषित वातावरण की वजह से, ज्यादा सिगरेट या शराब पीने, शारीरिक और मानसिक तनाव, खराब लाइफ स्टाइल और कैंसर आदि रोगों में ज्यादा हेवी दवाएं लेने के कारण भी यह समस्या पैदा हो सकती है. महिलाओं में ओव्यूलेशन विकार यानी समय पर ओवरी से एग न निकले, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होने, गर्भाश्य में समस्या और कैंसर जैसे रोगों में ज्यादा हेवी दवाएं लेने से भी यह समस्या पैदा हो सकती है.

शिवलिंगी से गूंजेगी किलकारी (ETV Bharat)

घट रही प्रजनन दर

देश में नि:संतानता से करीबन 2.75 विवाहित जोड़े जूझ रहे हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट में विवाहित महिलाओं में इनफर्टिलिटी की दर प्रति 1000 महिलाओं में 18.7 फीसदी सामने आई थी, हालांकि एनएफएचएस 6 की रिपोर्ट में इनफर्टिलिटी के आंकड़े को शामिल नहीं किया गया. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश में प्रजनन की दर में गिरावट आ रही है. देश में कुल प्रजनन दर साल 2024 में 2.1 से घटकर 1.9 आ गई है.

हालांकि इस मामले में मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों में प्रजनन दर बेहतर है. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड को छोड़ दें तो बाकी सभी राज्यों में कुल प्रजनन दर में कमी आई है. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में प्रजनन दर सिर्फ 1.2 है, जो देश में सबसे कम है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल में प्रजनन दर 1.3, तमिलनाडु में 1.3 है. हालांकि बिहार में प्रजनन दर सबसे ज्यादा 2.9 है. उधर उत्तर प्रदेश में 2.6, राजस्थान में 2.3, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 2.2 प्रजनन दर है. मध्य प्रदेश में प्रजनन दर 2.1 है, हालांकि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में प्रजनन दर कम हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक शादी की उम्र का ग्राफ भी बढ़ा है.

नेशनल हेल्थ मिशन के रिटायर्ड डायरेक्टर डॉ. पंकज शुक्ला बताते हैं "महंगाई का दवाब परिवार के आकार पर पड़ रहा है. इसके साथ ही करियर बनाने के लिए लोग देरी से विवाह कर रहे हैं, जिसका असर भी प्रजनन दर पर पड़ रहा है." डॉक्टर पंकज शुक्ला के मुताबिक देर से शादी का असर प्रजनन क्षमता पर पड़ता है. उम्र बढ़ने के साथ महिला-पुरुषों में इस तरह से समस्याएं पैदी होती हैं. हालांकि ऐसी स्थिति में लोग आईवीएफ सेंटर्स की मदद लेते हैं, लेकिन इसमें भी ऐज फेक्टर असर डालता है. यदि 30 साल तक की उम्र है तो इलाज में 70 फीसदी तक सफलता की उम्मीद रहती है, जबकि 35 से 45 साल के बीच उम्र होने पर सफलता की उम्मीद 35 फीसदी तक ही होती है."