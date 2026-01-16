ETV Bharat / state

काली मंदिर गार्डन में शिवलिंग खंडित, मानसिक रूप से बीमार आरोपी गिरफ्तार

10 जनवरी की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने काली मंदिर के पास स्थित सुधा वाटिका गार्डन में बने शिव मंदिर में शिवलिंग को खंडित अवस्था में पाया. अज्ञात व्यक्ति द्वारा शिवलिंग को उखाड़कर कुछ दूरी पर बरगद के पेड़ के पास फेंक दिया गया था, जबकि पास ही नंदी महाराज की मूर्ति भी क्षतिग्रस्त हालत में मिली.

कवर्धा: नगर के काली मंदिर गार्डन स्थित सुधा वाटिका परिसर में शिवलिंग खंडित किए जाने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे मनोरोग चिकित्सालय भेजने का आदेश दिया गया है.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी. बाद में खंडित शिवलिंग और नंदी की मूर्ति का विधिवत तालाब में विसर्जन किया गया. घटना की जानकारी फैलते ही क्षेत्र में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री का पुतला दहन करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और संदिग्धों से पूछताछ की. गुरुवार देर शाम मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने लोहारा नाका चौक के पास से राज देवार उम्र 19 वर्ष को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया.

इस संबंध में डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर ने बताया कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और नशे की हालत में उसने यह कृत्य किया था. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे इलाज के लिए मनोरोग चिकित्सालय सेंद्री भेजने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में विधि अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.