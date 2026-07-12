रांची में शिव मंदिर का शिवलिंग खंडित, ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस जांच में जुटी
रांची के कांके थाना क्षेत्र में शिव मंदिर का शिवलिंग खंडित पाए जाने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हैं. पुलिस जांच में जुटी है.
Published : July 12, 2026 at 11:19 AM IST
रांची: राजधानी रांचे के कांके में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग को खंडित कर दिया गया है. शिवलिंग खंडित करने की वजह से इलाके में तनाव का माहौल है. वहीं, कांके पुलिस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
क्या है पूरा मामला
रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित संग्रामपुर गांव में एक शिव मंदिर का शिवलिंग खंडित पाए जाने से इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल है. बताया जा रहा है कि मामला शुक्रवार देर रात की है, लेकिन रविवार की सुबह घटना की जानकारी मिली है. जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर परिसर में जुट गए और दोषियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग करने लगे.
ग्रामीणों का कहना है कि शिवलिंग को खंडित किए जाने की घटना से उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है. लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस सतर्क हैं.
पुलिस ने दी जानकारी
कांके थाना प्रभारी कुणाल ने बताया कि सूचना मिलते ही कांके थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है. मंदिर में प्राकृतिक शिवलिंग था. मामले को लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर कारवाई की जाएगी.
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