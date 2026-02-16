ETV Bharat / state

सरवरी में कुल्लुवी नृत्य के साथ शुरू हुआ शिवरात्रि मेला, 6 देवताओं ने लिया भाग

कुल्लू में आयोजित शिवरात्रि मेले में देवताओं का मिलन हुआ.

शिवरात्रि मेले में देवताओं का मिलन हुआ
शिवरात्रि मेले में देवताओं का हुआ मिलन (ETV Bharat)
Published : February 16, 2026 at 5:15 PM IST

कुल्लू: महाशिवरात्रि पर हिमाचल के कुल्लू जिला के मुख्यालय सरवरी में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया. संगम महादेव भूतनाथ के सम्मान में मनाए जाने वाले इस 2 दिवसीय शिवरात्रि मेले में ब्यासा मोड़ के देवता चंद्रमोली महादेव के साथ देवता पांचवीर, देवता वीर नाथ, देवता वनशीरा, देवता घटोत्कच भी मेले में शिरकत करने पहुंचे. मेला स्थल पर आने से पहले इन सभी देवताओं का जिला के अधिष्ठाता देवता भगवान रघुनाथ से ढोल-नगाड़ों की थाप पर भव्य मिलन हुआ.

मेले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए भूतनाथ मंदिर के कारदार तरुण कौंडल ने कहा कि हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर संगम महादेव भूतनाथ के सम्मान में 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है. मंगलवार को मेला संपन्न होने पर सभी देवता-देवालयों की ओर प्रस्थान करेंगे. पहले दिन देवी देवताओं ने यहां श्रद्धालुओं को दर्शन दिए और कुलवी नाटी काफी आयोजन किया गया. बीते 50 वर्ष से इस मेले का स्थानीय लोगों द्वारा निर्वहन किया जा रहा है और दो दिनों तक लोग यहां देवी देवताओं का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे.

वहीं, मेला देखने आए श्रद्धालु राजन सलहुरिया का कहना है, 'शिवरात्रि के अगले दिन यहां पर दो दिनों तक मेले का आयोजन किया जाता है. ऐसे में लोग यहां पर देवी देवताओं के दर्शन करते हैं और कुलवी नाटी का भी मजा लेते हैं. यह मेला काफी लंबे समय से मनाया जा रहा है और मेले में कुलवी संस्कृति के भी दर्शन होते हैं'.

