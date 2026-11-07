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नौकरी छोड़ शुरू किया अपना कारोबार, अब लोगों में बांट रही मिठास, शिवानी ऐसे बनी सबकी फेवरेट 'चॉकलेट दीदी'

दिवाली पर ताजा चॉकलेट की मिठास ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की शिवानी ने बेशक नौकरी छोड़ दी लेकिन जीवन में कुछ अलग करने की जिद को मजबूती से पकड़े रखा. दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई और MBA की पढ़ाई करने वाली शिवानी का नया नाम अब 'चॉकलेट दीदी' के नाम से मशहूर हैं. कुकिंग के शौक ने उन्हें नई पहचान दी है. ईटीवी भारत ने MBA कर रही शिवानी से उनकी नई पहचान की कहानी सुनी. शिवानी ने साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ नया करने का जुनून हो तो कठिन परिस्थितियां भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकतीं.

शिवानी ऐसे बनी सबकी फेवरेट 'चॉकलेट दीदी' (ETV Bharat) स्टॉल पर मिल रही ताजा फ्लेवर्ड चॉकलेट