नौकरी छोड़ शुरू किया अपना कारोबार, अब लोगों में बांट रही मिठास, शिवानी ऐसे बनी सबकी फेवरेट 'चॉकलेट दीदी'
एमबीए की पढ़ाई के साथ संभाल रहीं अपना स्टार्टअप, स्टॉल पर अलग-अलग फ्लेवर्ड की ताजा चॉकलेट, युवाओं को दिया आत्मनिर्भर बनने का संदेश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 2:30 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर की शिवानी ने बेशक नौकरी छोड़ दी लेकिन जीवन में कुछ अलग करने की जिद को मजबूती से पकड़े रखा. दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई और MBA की पढ़ाई करने वाली शिवानी का नया नाम अब 'चॉकलेट दीदी' के नाम से मशहूर हैं. कुकिंग के शौक ने उन्हें नई पहचान दी है. ईटीवी भारत ने MBA कर रही शिवानी से उनकी नई पहचान की कहानी सुनी. शिवानी ने साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ नया करने का जुनून हो तो कठिन परिस्थितियां भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकतीं.
स्टॉल पर मिल रही ताजा फ्लेवर्ड चॉकलेट
शिवानी मूल रूप से हमीरपुर जिले के बाड़ी फरनोल मसयाना गांव की रहने वाली हैं. वह घर पर खुद अलग-अलग तरह की चॉकलेट तैयार करती हैं. त्योहारों के मद्देनजर शिवानी ने हमीरपुर के गांधी चौक पर अपना स्टॉल लगाया है, जहां लोगों को अलग-अलग फ्लेवर की ताजा चॉकलेट का स्वाद चखने को मिल रहा है. खास बात यह है कि चॉकलेट ग्राहकों के सामने ही तैयार की जा रही हैं और इसमें विभिन्न फलों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है. उनके स्टॉल पर डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, पान चॉकलेट, रसमलाई चॉकलेट, गुलकंद चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट सहित कई फ्लेवर उपलब्ध हैं.
लोगों को खूब भा रही ताजा फ्रूट चॉकलेट
इसके अलावा शिवानी शुगर फ्री चॉकलेट भी तैयार करती हैं. व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ-साथ वह बल्क में चॉकलेट का ऑर्डर भी लेती हैं. गांधी चौक पर शिवानी के स्टॉल पर पहुंच रहे लोगों को फ्रूट चॉकलेट का स्वाद खूब भा रहा है. शिवानी ने बताया कि पिछले साल भी उन्होंने चॉकलेट का स्टॉल लगाया था और लोगों ने भी इसे खूब पसंद किया था. ऐसे में लोगों को 'चॉकलेट दीदी' की अलग-अलग फ्लेवर की ताजा चॉकलेट काफी पसंद आ रही है. शिवानी का कहना है कि उन्हें लोगों की तरफ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
नौकरी छोड़कर चॉकलेट बनाना सीखा
शिवानी बताती हैं कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. शादी के बाद उनके दो बच्चे हुए, जिनमें बेटा चार साल और बेटी दो साल की है. पहले वह एक कंपनी में नौकरी करती थीं, लेकिन बेटी के छोटी होने के कारण उसे अकेला छोड़कर नौकरी करना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में उन्होंने घर पर ही कुछ नया शुरू करने का फैसला लिया. उन्हें कुकिंग का शौक था और इसी रुचि को उन्होंने अपने रोजगार का जरिया बना लिया. उन्होंने बताया कि चॉकलेट बनाने की कला उन्होंने नोएडा में अपनी एक दोस्त से सीखी. इसके अलावा यूट्यूब और ऑनलाइन माध्यमों से भी नए-नए फ्लेवर और चॉकलेट तैयार करने के तरीके सीखे.
"करीब 2 सालों से मैं इस काम में जुटी हुई हूं. मुझे स्थानीय बाजार से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. लोग मेरे बनाए अलग-अलग फ्लेवर को पसंद कर रहे हैं और नए उत्पादों को लेकर भी उत्साहित रहते हैं." - शिवानी, MBA छात्रा, एचपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हमीरपुर
सफर में ये चुनौतियों आई सामने
शिवानी ने बताया कि इस सफर में उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है. उनका कहना है कि अपना स्टॉल लगाने के लिए उन्हें स्थायी जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही है. पिछले साल भी उन्होंने अमन जनरल स्टोर के सामने स्टॉल लगाया था, लेकिन स्थायी स्थान और सेटअप की व्यवस्था न होने से परेशानी हुई. इसके अलावा सरकारी योजनाओं और स्टार्टअप से जुड़ने के लिए भी उन्हें अभी तक उचित सहयोग और मार्गदर्शन नहीं मिल पाया है.
'चॉकलेट दीदी' के नाम दुकान खोलने का सपना
शिवानी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर से नियमित रूप से एमबीए की पढ़ाई भी कर रही हैं और इसके साथ अपने कारोबार को भी संभाल रही हैं. उनका सपना है कि भविष्य में हमीरपुर में 'चॉकलेट दीदी' के नाम से उनकी अपनी दुकान हो. वह चाहती हैं कि सरकार उन्हें स्टार्टअप योजनाओं से जोड़े, ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को और निखारने का अवसर मिले. साथ ही प्रदेश के बाहर भी विभिन्न प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर सकें.
युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील
शिवानी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आज रोजगार के अवसरों को लेकर चुनौतियां बढ़ रही हैं और तकनीक और एआई के कारण कामकाज के तौर-तरीकों में भी बदलाव आ रहा है. ऐसे में युवाओं को केवल नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय अपने हुनर और रुचि के अनुसार स्वरोजगार की दिशा में भी कदम बढ़ाना चाहिए. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और कुछ नया करने की अपील की. उनका कहना है कि अगर युवा ठान लें और लगातार मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है. साथ ही अपना कारोबार शुरू कर वे दूसरे युवाओं को भी रोजगार से जोड़ सकते हैं.