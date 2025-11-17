ETV Bharat / state

टिहरी जिले की सबसे कम उम्र की निर्विरोध ग्राम प्रधान बनीं शिवानी राणा, अब संभालेंगी गांव की जिम्मेदारी

धारगांव की निर्विरोध ग्राम प्रधान शिवानी राणा ( फोटो सोर्स- Shivani Rana )

शिवानी राणा बनीं सबसे कम उम्र की निर्विरोध ग्राम प्रधान (फोटो सोर्स- Shivani Rana)

ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव के दौरान ही कर दी थी ये घोषणा: धारगांव ग्राम सभा के ग्रामीणों ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि शिवानी ही उनकी भावी प्रधान होंगी. ग्रामीणों ने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि यदि भविष्य में प्रधान पद सामान्य महिला वर्ग में भी खुल जाए, तब भी वे शिवानी को ही प्रधान चुनेंगे.

प्रधान बनने के लिए शिवानी को करना पड़ा इंतजार: दरअसल, कुछ महीने पहले हुए उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के दौरान शिवानी राणा पुत्री विशाल सिंह राणा ने प्रधान पद के लिए नामांकन भरा था, लेकिन उम्र 21 वर्ष से तीन महीने कम होने के कारण उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया. शिवानी की जन्मतिथि 16 अक्टूबर 2004 है, इसलिए उन्हें 21 वर्ष की आयु पूरी करने के लिए 16 अक्टूबर 2025 तक इंतजार करना पड़ा.

टिहरी: भिलंगना विकासखंड की भिलंग पट्टी के धारगांव ग्राम सभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. जिसके तहत गांव की युवा बेटी शिवानी राणा को निर्विरोध ग्राम प्रधान चुना है. शिवानी राणा टिहरी जिले की सबसे कम उम्र की प्रधान बनी हैं.

परिणामस्वरूप उपचुनाव में कोई अन्य प्रत्याशी सामने नहीं आया और शिवानी को एकल नामांकन के आधार पर निर्विरोध प्रधान घोषित कर दिया गया. ग्राम प्रधान का पद ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित था और शिवानी लंबे समय से ग्रामीणों की पहली पसंद रही हैं. ग्रामीणों की एकजुटता और शिवानी के प्रति विश्वास ने युवा नेतृत्व को आगे लाने में मदद की.

एचएनबी विवि से बीएससी कर चुकी हैं शिवानी: बता दें कि शिवानी राणा ने पिछले साल ही एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर कैंपस से बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है. वो छात्र-हितों से जुड़े मुद्दों, रचनात्मक गतिविधियों और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं. ग्राम प्रधान चुने जाने के बाद उन्होंने कहा कि वो अपने कार्यकाल के दौरान ओपन यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई जारी रखेंगी.

धारगांव की शिवानी राणा (फोटो सोर्स- Shivani Rana)

शिवानी ने कही ये बातें: वहीं, जब शिवानी से पूछा गया कि उनकी बड़ी बहन भी 21 वर्ष की है और वो भी प्रधान बन सकती थी तो इस पर शिवानी का कहना था कि 'गांव वाले चाहते हैं कि प्रधान वही बने, जो गांव में रहकर उसके लिए समय दे सके. मेरी बड़ी बहन अभी पढ़ाई कर रही है, इसलिए ग्रामीणों ने मुझे गांव की बागडोर सौंपी.'

टिहरी का धारगांव गांव (फोटो सोर्स- Shivani Rana)

ग्रामीणों को शिवानी का काफी उम्मीदें: टिहरी का धारगांव ग्राम सभा अपेक्षाकृत छोटा है और यहां पलायन की समस्या भी है. ऐसे में ग्रामीणों को उम्मीद है कि शिवानी का युवा नेतृत्व गांव के विकास, युवाओं की भागीदारी और पंचायत को सक्रिय बनाने में नई ऊर्जा लाएगा.

