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सीतापुर की बेटी शिवानी ने बढ़ाया मान: स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फहराया तिरंगा

स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक उपलब्धि ( Photo Credit: ETV Bharat )

सीतापुर: जिले की बेटी शिवानी मेहरोत्रा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रूस की माउंट एल्ब्रुस चोटी पर तिरंगा फहराकर देश के साथ-साथ अपने जनपद सीतापुर का नाम भी गौरवान्वित किया है. 5,642 मीटर ऊंची एल्ब्रुस चोटी को फतह करना शिवानी की पर्वतारोहण यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. सफलता का परचम: 15 अगस्त 2026 को शिवानी ने माउंट एल्ब्रुस के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचकर तिरंगा फहराया. यूरोप की सबसे ऊंची मानी जाने वाली यह चोटी विश्व की प्रतिष्ठित 'सेवन समिट्स' में शामिल है. सीतापुर में जन्मीं और पली-बढ़ीं शिवानी ने स्थानीय सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की. वर्ष 1984 में शहर के प्रतिष्ठित परिवार छंगू भैया सर्राफ के परिवार में संजय मेहरोत्रा और आरती मेहरोत्रा की पुत्री के रूप में जन्मीं शिवानी का 2005 में सौरभ मेहरोत्रा के साथ विवाह हुआ. वर्ष 2008 में वह मुंबई चली गईं, लेकिन जन्मस्थान होने के कारण सीतापुर से उनका जुड़ाव और यहां की स्मृतियां लगातार बनी रहीं. सीतापुर की शिवानी मेहरोत्रा (Photo Credit: ETV Bharat)