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सीतापुर की बेटी शिवानी ने बढ़ाया मान: स्वतंत्रता दिवस पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फहराया तिरंगा

'सेवन समिट्स' में शामिल माउंट एल्ब्रुस पर रचा इतिहास

स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक उपलब्धि
स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक उपलब्धि (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 11:47 AM IST

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सीतापुर: जिले की बेटी शिवानी मेहरोत्रा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रूस की माउंट एल्ब्रुस चोटी पर तिरंगा फहराकर देश के साथ-साथ अपने जनपद सीतापुर का नाम भी गौरवान्वित किया है. 5,642 मीटर ऊंची एल्ब्रुस चोटी को फतह करना शिवानी की पर्वतारोहण यात्रा की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

सफलता का परचम: 15 अगस्त 2026 को शिवानी ने माउंट एल्ब्रुस के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचकर तिरंगा फहराया. यूरोप की सबसे ऊंची मानी जाने वाली यह चोटी विश्व की प्रतिष्ठित 'सेवन समिट्स' में शामिल है. सीतापुर में जन्मीं और पली-बढ़ीं शिवानी ने स्थानीय सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की. वर्ष 1984 में शहर के प्रतिष्ठित परिवार छंगू भैया सर्राफ के परिवार में संजय मेहरोत्रा और आरती मेहरोत्रा की पुत्री के रूप में जन्मीं शिवानी का 2005 में सौरभ मेहरोत्रा के साथ विवाह हुआ. वर्ष 2008 में वह मुंबई चली गईं, लेकिन जन्मस्थान होने के कारण सीतापुर से उनका जुड़ाव और यहां की स्मृतियां लगातार बनी रहीं.

सीतापुर की शिवानी मेहरोत्रा
सीतापुर की शिवानी मेहरोत्रा (Photo Credit: ETV Bharat)

चुनौती से आत्मबल मिला: पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनका सफर धीरे-धीरे आगे बढ़ा. पहली बार उन्होंने मोरकैम की चुनौती स्वीकार की. इसके बाद माउंट एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक पूरा किया. इस यात्रा ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया. इसी क्रम में फरवरी 2026 में उन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो (5,895 मीटर) को भी फतह किया. लगातार चुनौतियों को स्वीकार करते हुए शिवानी ने अब माउंट एल्ब्रुस पर विजय हासिल की है. खास बात यह है कि उन्होंने इस उपलब्धि के लिए स्वतंत्रता दिवस का दिन चुना और दुनिया की ऊंची पर्वत चोटियों में शुमार एल्ब्रुस के शिखर पर तिरंगा फहराया.

सीतापुर की बेटी शिवानी ने बढ़ाया मान
सीतापुर की बेटी शिवानी ने बढ़ाया मान (Photo Credit: ETV Bharat)


शिवानी की यह सफलता केवल एक पर्वतारोहण उपलब्धि नहीं, बल्कि सीतापुर की बेटी के साहस, संकल्प और निरंतर आगे बढ़ने की कहानी है. उनकी उपलब्धि से परिवार, मित्रों और सीतापुर के लोगों में खासा उत्साह है. उनकी इस शानदार सफलता पर शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए भविष्य की पर्वतारोहण यात्राओं के लिए अशेष शुभकामनाएं दी हैं.

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