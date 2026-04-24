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छाता बेचने वाले की बेटी शिवांगी ने रचा इतिहास, जैक बोर्ड में 498 अंक लाकर बनी स्टेट टॉपर

सिमडेगा की बेटी शिवांगी जैक बोर्ड 2026 के मैट्रिक परीक्षा में 498 अंक लाकर स्टेट टॉपर बनी है.

MATRIC TOPPER 2026 IN JHARKHAND
टॉपर शिवांगी अपनी माता के साथ (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 24, 2026 at 8:55 AM IST

3 Min Read
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सिमडेगा: खेल की नगरी के रूप में प्रसिद्ध सिमडेगा की बेटियां अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं. इसका ताजा उदाहरण कोलेबिरा प्रखंड के बरसलोया गांव की प्रतिभाशाली छात्रा शिवांगी कुमारी हैं. जिन्होंने झारखंड जैक मैट्रिक परीक्षा में 99.60 प्रतिशत (498 अंक) हासिल कर स्टेट टॉपर बनकर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है.

शिवांगी कुमारी, रामकिशोर साहू और छोटकी देवी की पुत्री है. उनके पिता स्थानीय बाजार में किराने की दुकान लगाकर और छाता आदि बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी है. साधारण परिवार में पली-बढ़ी शिवांगी ने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन के दम पर यह बड़ी सफलता हासिल की है.

जानकारी देते टॉपर शिवांगी और उसकी मां (ईटीवी भारत)

अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और संस्कृत में लाई शत प्रतिशत अंक

शिवांगी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बरसलोया स्थित शांतिनिकेतन पब्लिक स्कूल से पांचवीं कक्षा तक प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने प्रस्तावित उच्च विद्यालय लचरागढ़ में छठी से दसवीं तक की पढ़ाई की. शिवांगी का परीक्षा केंद्र एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय बानो था, जहां से उन्होंने राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. विषयवार अंकों की बात करें तो उन्होंने अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और संस्कृत में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान में 98-98 अंक हासिल किए. उनकी यह उपलब्धि निरंतर मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य का परिणाम है.

सेल्फ स्टडी रही सफलता की सबसे बड़ी भुमिका: शिवांगी

शिवांगी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, शिक्षकों और अभिभावकों को दिया है. उन्होंने बताया कि स्कूल में नियमित रूप से चलने वाली विशेष कक्षाओं ने उनकी तैयारी को मजबूत किया. साथ ही कुलदीप सर सहित अन्य शिक्षकों का मार्गदर्शन उन्हें लगातार मिलता रहा. शिवांगी के अनुसार, उनकी सफलता में सेल्फ स्टडी की सबसे बड़ी भूमिका रही. उन्होंने परीक्षा की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी और मोबाइल का उपयोग केवल पढ़ाई के लिए किया.

जज बनना चहती है टॉपर शिवांगी

भविष्य को लेकर शिवांगी के सपने भी बड़े हैं. वह आगे चलकर लॉ की पढ़ाई करना चाहती है और न्यायिक सेवा में जाकर जज बनकर गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने का लक्ष्य रखती है. वर्तमान में मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए शिवांगी ने संदेश दिया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. नियमित पढ़ाई, आत्मविश्वास और सेल्फ स्टडी के बल पर ही लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

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