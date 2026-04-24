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छाता बेचने वाले की बेटी शिवांगी ने रचा इतिहास, जैक बोर्ड में 498 अंक लाकर बनी स्टेट टॉपर

सिमडेगा: खेल की नगरी के रूप में प्रसिद्ध सिमडेगा की बेटियां अब शिक्षा के क्षेत्र में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं. इसका ताजा उदाहरण कोलेबिरा प्रखंड के बरसलोया गांव की प्रतिभाशाली छात्रा शिवांगी कुमारी हैं. जिन्होंने झारखंड जैक मैट्रिक परीक्षा में 99.60 प्रतिशत (498 अंक) हासिल कर स्टेट टॉपर बनकर न केवल अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है.

शिवांगी कुमारी, रामकिशोर साहू और छोटकी देवी की पुत्री है. उनके पिता स्थानीय बाजार में किराने की दुकान लगाकर और छाता आदि बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, जबकि उनकी माता गृहिणी है. साधारण परिवार में पली-बढ़ी शिवांगी ने अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन के दम पर यह बड़ी सफलता हासिल की है.

जानकारी देते टॉपर शिवांगी और उसकी मां (ईटीवी भारत)

अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और संस्कृत में लाई शत प्रतिशत अंक

शिवांगी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बरसलोया स्थित शांतिनिकेतन पब्लिक स्कूल से पांचवीं कक्षा तक प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने प्रस्तावित उच्च विद्यालय लचरागढ़ में छठी से दसवीं तक की पढ़ाई की. शिवांगी का परीक्षा केंद्र एसएस प्लस टू उच्च विद्यालय बानो था, जहां से उन्होंने राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया. विषयवार अंकों की बात करें तो उन्होंने अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और संस्कृत में शत-प्रतिशत अंक प्राप्त किए, जबकि हिंदी और सामाजिक विज्ञान में 98-98 अंक हासिल किए. उनकी यह उपलब्धि निरंतर मेहनत और स्पष्ट लक्ष्य का परिणाम है.

सेल्फ स्टडी रही सफलता की सबसे बड़ी भुमिका: शिवांगी