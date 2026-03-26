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'नीतीश कुमार के सामने लालू यादव ने ललन सिंह को कमरे से बाहर निकाल दिया..' शिवानंद तिवारी का बड़ा खुलासा

शिवानंद तिवारी ने खुलासा किया है कि एक बार लालू ने नीतीश के सामने ललन सिंह को कमरे से बाहर निकाल दिया. पढ़ें पूरी खबर..

Lalu Yadav
शिवानंद तिवारी का खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 26, 2026 at 2:01 PM IST

8 Min Read
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पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की लालू परिवार से अदावत कोई नई नही है. चारा घोटाले से लेकर लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव के खिलाफ जेडीयू नेता की भूमिका सभी को पता है. अब पूर्व राज्यसभा सांसद शिवानंद तिवारी ने खुलासा किया है कि दोनों के बीच रिश्ते इस कदर खराब थे कि लालू कभी ललन को देखना तक नहीं चाहते थे.

शिवानंद तिवारी का खुलासा: लालू और नीतीश के करीबी रह चुके पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने लालू से नीतीश और ललन सिंह के खराब संबंधों को लेकर फेसबुक पर लंबा-चौड़ा पोस्ट किया है. उन्होंने ये भी बताया कि एक समय तो लालू इतने नाराज थे कि जब नीतीश और ललन सिंह के साथ वे (शिवानंद) उनसे (लालू) मिलने गए तो लालू ने ललन को इशारे में कमरे से निकल जाने को कहा.

Lalu Yadav
लालू यादव के साथ शिवानंद तिवारी (ETV Bharat)

शिवानंद ने 1991 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया, 'मध्यावधि चुनाव में वृषिण पटेल सिवान संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर लोकसभा आए थे. बिहार भवन में उनको कमरा मिला था. दिल्ली में उन दिनों मेरा मुकाम नीतीश का ही घर हुआ करता था. जिस दिन की यह घटना है, उस दिन हम लोग यानी नीतिश कुमार, ललन सिंह, वृष्णि पटेल और मैं भी पटेल साहब के कमरे में टेलीविजन पर कोई फिल्म देख रहे थे. फिल्म समाप्त होने के बाद जब हम बाहर निकले तो पता चला कि लालू जी भी दिल्ली आ गए हैं और नीचे मुख्यमंत्री कक्ष में हैं.'

शिवानंद बताते हैं, 'नीतिश कुमार ने ही कहा कि चलिए मुख्यमंत्री जी (लालू) से मिल लिया जाए लेकिन ललन सिंह पता नहीं क्यों जाने को इच्छुक नहीं थे. नीतीश ने कहा कि अरे चलिए. ऐसा क्या है लेकिन तब भी ललन जाने में संकोच कर रहे थे. तब मैंने ललन सिंह से कहा कि जब नेता कह रहा है तो चलो क्या हर्ज है.'

पूर्व सांसद अपने पोस्ट में आगे बताते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री कक्ष के ड्राइंग रूम में पहुंचे तो वहां देखा कि तीन लोगों के बैठने वाले लंबे सोफे पर बीच में लालू यादव बैठे हुए हैं. सामने एक लंबा टेबल था, जिस पर एक खुली हुई फाइल रखी थी. फाइल में सिर्फ एक पन्ना नजर आ रहा था. लालू यादव के हाथ में खुली हुई कलम थी, नजर फाइल पर. लालू ने हम लोगों पर नजर भी नहीं उठाई. हम लोग अंदर गए और जिसे जहाँ जगह मिली, वहां बैठ गए या खड़े हो गए. एक दूसरा लंबा सोफा था. नीतीश और पटेल साहब उस पर बैठ गए. सामने एक गोदरेज की टेबल थी, जिस पर टेक लगाकर ललन खड़े हो गए. मैं लालू यादव के बगल में रखी कुर्सी पर बैठ गया.

Lalan Singh
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (सौ. ललन सिंह एक्स हैंडल)

शिवानंद आगे लिखते हैं, 'लालू यादव ने बगैर कुछ कहे, अपनी कलम बंद की, फाइल को एक तरफ रखा और सीधे ललन की ओर देखा और उंगली के इशारे से उसको कमरे से बाहर का रास्ता दिखाया. सब लोग हतप्रभ हो गए. ललन भी पहले उस इशारे को नहीं समझ पाए. तब लालू ने दोबारा उनको बाहर जाने का इशारा किया. ललन चुपचाप सिर झुकाकर वहां से बाहर निकल गए.'

पूर्व सांसद बताते हैं कि मैंने नीतिश कुमार और पटेल साहब के चेहरे की ओर नजर उठाई. ललन के साथ इस व्यवहार को देखकर दोनों का चेहरा उतर गया था. ललन अपनी मर्जी से लालू के यहां नहीं गया था. एक तरह से नीतीश ही दबाव देकर उनको वहां ले गए थे. इसके बाद लालू यादव ने सरयू राय (जमशेदपुर से मौजूदा जेडीयू विधायक) का नाम लेकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया. वह सरयू राय को क्यों गलिया रहे हैं, हम लोग इससे बिल्कुल अनभिज्ञ थे. बाद में पता चला कि राय ने पटना के एक अखबार में एक लेख लिखा था. उन्होंने लालू सरकार पर आरोप लगाया था कि बिहार के हित के विरुद्ध इसने सोन नहर के पानी को भारत सरकार के तत्कालीन बिजली मंत्री कल्पनाथ राय के क्षेत्र में दे दिया है. विधानसभा का सत्र चल रहा था. विपक्ष ने उस खबर पर विधानसभा में शोरशराबा मचाया था.

Lalu Yadav
नीतीश कुमार और लालू यादव (सौ. लालू यादव एक्स हैंडल)

शिवानंद बताते है सरयू राय चूकि नीतीश कुमार के मित्र हैं. इसी पृष्ठभूमि में लालू यादव अत्यंत आक्रोश में थे और सरयू राय के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि वे किसी की कृपा से राजनीति नहीं कर रहे हैं. मैं जानता हूँ कि यह सब कौन करा रहा है. उनका इशारा नीतीश कुमार की ओर था. यह सब सुनकर मेरे धैर्य का बांध टूट गया. मैंने खड़े होकर कहा कि आपको यह गलतफहमी हो गई है कि बाकी लोग आपकी कृपा से राजनीति कर रहे हैं.

"मैंने उन्हें (लालू) उनके पुराने दिनों की याद दिलाई और कहा कि मेरे जीप पर पीछे लटकने के लिए बेचैन रहते थे. वह दिन भूल गये. मैंने नीतीश को कहा उठो, इस आदमी के साथ बैठना अपना अपमान करवाना है. गुस्से से मेरी आवाज कांप रही थी. नीतीश और पटेल साहब उठकर खड़े हो गए. लालू मुझे अपने स्कूल के दिनों से जानते थे. मेरी इस प्रतिक्रिया से स्थिति अचानक बदल गई. लालू यादव तुरंत उठे, मुझे पकड़कर शांत करने लगे और बाहर आवाज लगाई. अरे कहाँ मर गया सब. जल्दी बाबा के लिए चाय ले आओ."- शिवानंद तिवारी, पूर्व राज्यसभा सांसद

Nitish Kumar
नीतीश कुमार के साथ विधायक सरयू राय (सौ. सरयू राय एक्स हैंडल)

शिवानंद तिवारी बताते हैं कि इसके बाद लालू ने नीतीश को कहा, 'बैठिए नीतीश जी, बाबा चाय पी कर जाएंगे'. नीतीश ठस से बैठ गए. चाय आई. अब चाय गले के नीचे उतर रही है. किसी तरह चाय गले से नीचे उतार कर हम लोग वहाँ से बाहर निकले. बिहार भवन के बिलकुल नजदीक ही नीतीश कुमार का सरकारी आवास था. वातावरण गंभीर था. घर पहुंचते ही नीतीश कुमार ने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि किसी का फोन नहीं देना है. किसी से मिलना नहीं है. पटना सरयू राय को फोन लगाइए. राय जी को फोन गया कि शाम जहाज से दिल्ली पहुंचिये. शाम तक राय जी दिल्ली हाजिर हो गए. पूरी घटना पर चर्चा हुई. तय हुआ कि बिहार भवन में जो कुछ भी हुआ उसके विरोध में लालू यादव को कड़ी चिट्ठी लिखी जाए. राय जी चिट्ठी का मज़मून तैयार करें.

Lalu Yadav
तेजस्वी, लालू और शरद यादव (पुरानी तस्वीर) (सौ. लालू यादव एक्स हैंडल)

हालांकि शिवानंद बताते हैं कि दो ढाई पेज का मजमून तैयार हुआ लेकिन नीतीश कुमार ने सुझाया कि इसको थोड़ा छोटा कर दें. सरयू राय ने फिर लिखने में हाथ लगाया. इधर नीतीश ने कहा कि वे शरद यादव से मिल आते हैं. मैंने कहा कि उनसे से मिलने जाओगे तब तो चिट्ठी नहीं जाएगी. नीतीश ने झुंझला कर जवाब दिया कि शरद जी नेता हैं. उनसे क्यों नहीं मिलें. मैंने जवाब दिया कि जरूर मिलो. मैं तो सिर्फ उस मुलाकात के नतीजे की बात कर रहा हूँ. नीतीश शरद जी से मिल कर आये. इस बीच राय जी ने ढाई पेज को डेढ़ पेज में संक्षिप्त कर दिया था. नीतीश जी ने कहा कि इसको और छोटा कर दीजिए. इसको पटना पहुँचने के बाद लालू जी को भेजा जाएगा. अंततोगत्वा समझा जाए कि उस चिट्ठी का कोई औचित्य नहीं रहा लेकिन वह मूल चिठ्ठी एक किताब 'चिठ्ठियों की राजनीति' में छपी हुई है.

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