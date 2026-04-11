झज्जर के डीघल में फाइनेंसर साहिल हत्याकांड का खुलासा, मध्यप्रदेश का शिवम गिरफ्तार, वीडियो वायरल करने पर हुआ मर्डर
झज्जर के डीघल गांव में फाइनेंसर साहिल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर मध्यप्रदेश के रहने वाले शिवम को अरेस्ट किया है.
Published : April 11, 2026 at 10:47 PM IST|
Updated : April 11, 2026 at 10:58 PM IST
झज्जर : हरियाणा के झज्जर जिले के डीघल गांव में कुछ दिनों पहले साहिल नाम के फाइनेंसर की कुछ अज्ञात हमलावारों ने सरेआम उसी के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी. आज झज्जर पुलिस ने साहिल हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है.
मध्यप्रदेश का रहने वाला आरोपी गिरफ्तार : DCP धारणा यादव ने पूरे मर्डर केस का खुलासा करते हुए बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी शिवम नई दिल्ली के सराय काले खां में रहता है लेकिन मूल रूप से मध्यप्रदेश का रहने वाला है. शिवम पर पहले भी मामले दर्ज है. फिलहाल आरोपी की रिमांड ली गई है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी भी जल्द ही कर ली जाएगी. आरोपी को सेक्टर 37 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है.
वीडियो वायरल होने के बाद गुस्से में था : धारणा यादव DCP झज्जर ने बताया कि मृतक के साथ गांव के दो अन्य आरोपियों की निजी रंजिश थी. आरोपी भी गांव डीघल के ही रहने वाले हैं. गांव के ही योगी नाम के युवक से साहिल का कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. इसके बाद योगी काफी ज्यादा गुस्से में था. फिर योगी ने गांव के ही दूसरे दोस्त लीला के साथ मिलकर साहिल के मर्डर की प्लानिंग बनाई. इसके बाद दोनों ने मध्यप्रदेश के शिवम के साथ मिलकर 8 अप्रैल को डीघल में साहिल की गोली मारकर हत्या कर डाली. ताश खेल रहे साहिल पर करीब 20 राउंड फायर किए गए. पुलिस के मुताबिक शिवम गरीब परिवार से है और पैसों के लालच में आकर वो मर्डर के लिए तैयार हो गया.
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