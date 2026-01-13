बच्चे की हत्या के बाद बिहार में बवाल, आक्रोशितों ने पुलिस को बनाया निशाना, कई घायल
छपरा में अपहरण के बच्चे की हत्या से परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशितों ने पुलिस पर हमला कर दिया.
Published : January 13, 2026 at 7:01 PM IST
छपरा: शिवम हत्याकांड को लेकर मंगलवार को परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा. न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने शिवम (11) के शव को रेवा छपरा एनएच 722 स्थित भेल्दी चौक पर रखकर आक्रोशपूर्ण धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान पुलिस पर हमला कर दिया गया.
बच्चे की हत्या से भड़के लोग: प्रदर्शनकारी शिवम को न्याय दो और गुनहगार को फांसी दो के नारे लगाते रहे. पटना पीएमसीएच से पोस्मार्टम होने के बाद सोमवार की देर रात शिवम का शव गांव लाया गया था. परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार नहीं कि बल्कि शव को बीच सड़क पर रखकर जोरदार हंगामा किया गया.
सड़क पर जमकर किया हंगामा: अपहरण के 12 दिन बीतने के बाद भी पुलिस बच्चे को सकुशल बरामद नहीं कर पाई, इसको लेकर लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला. पीड़ित परिजन घटना के बाद से बच्चे की तलाश में दर-दर भटक रहे थे. लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि घटना के बाद भी स्थानीय पुलिस प्रशासन या जन प्रतिनिधि किसी ने भी सुधि नहीं ली.
घंटों सड़क जाम: लोगों का कहना है कि अगर पुलिस अधिकारी ससमय सही से सहयोग करते तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी और सकुशल बरामद किया जा सकता था. धरना-प्रदर्शन के चलते एनएच पर छपरा–रेवा मार्ग सहित अमनौर–डेरनी मुख्य पथ पूरी तरह जाम हो गया था, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई. घंटों तक यातायात बाधित रहा और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
कई थानों की पुलिस पहुंची: घटना की सूचना पर भेल्दी, अमनौर और डेरनी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने के लिए अंचलाधिकारी अजय कुमार, मरहौरा एसडीपीओ नरेश पासवान और एसडीएम निधि राज भी घटनास्थल पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर सड़क जाम हटवाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन और भीड़ सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे.
पुलिस पर हमला: अमनौर पुलिस को देख ग्रामीण आक्रोशित हो गए. आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर अचानक हमला बोल दिया. ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि अमनौर थाने के वाहन को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया,जिससे बाजार में भगदड़ मच गई.
कई पुलिसकर्मी जख्मी: ग्रामीणों के हमले में दो चौकीदार रोहित, अभिषेक, एक होमगार्ड चंचल कुमार, इंस्पेक्टर के चालक बुरी तरह घायल हो गए. सभी का इलाज अमनौर पीएचसी में कराया गया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शिवम के अपहरण और हत्या के मामले में अमनौर पुलिस ने गंभीर लापरवाही बरती, जिसके कारण समय रहते कार्रवाई नहीं हो सकी.
BSP और BMP की टीम तैनात: वहीं अमनौर थाने की दो गाड़ियों को भी ग्रामीणों ने निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की. भीड़ का कहना था कि जब तक एसएसपी खुद मौके पर आकर आश्वासन नहीं देते, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर बीएसएपी और बीएमपी की टीम भी तैनात कर दी गई.
11 जनवरी को शव बरामद: गौरतलब है कि शिवम का अपहरण 31 दिसंबर को किया गया था. इसके बाद 11 जनवरी को उसका शव बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया. परिजन दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे थे.
पिता ने क्या कहा?: बच्चे के पिता राजन गुप्ता ने रोते बिलखते बताया कि बच्चे के लिए किसके-किसके दर पर नहीं गया, जिसने जो कहा मैंने सब किया. मेरा कलेजे का टुकड़ा किसी तरह सामने आ जाय. मेरी किसी ने मदद नहीं की. हंगामे के बाद मंगलवार को दो बजे के करीब ग्रामीण एसपी संजय कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मिले. इसके बाद आक्रोशित ग्रामीण शांत हुए और फिर सड़क जाम हटाया गया.
"स्थानीय जनप्रतिनिधि भी सुधि लेने नहीं आये. अगर उनका दबाव होता तो अधिकारी सक्रिय रूप से बच्चे को ढूंढने का काम करते. मैं गरीब हूं इसलिए कोई मदद के लिए नहीं आया.लाश मिलते ही सब लोग आ गए.अब तो मेरा सबकुछ खत्म हो गया."- राजन गुप्ता, बच्चे के पिता
"दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. अपराधी चाहे जहां से हो गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी."- संजय कुमार, ग्रामीण एसपी
