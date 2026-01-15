ETV Bharat / state

लखनऊ में हथौड़े से शिवलिंग को किया खंडित, हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा, आरोपी गिरफ्तार

लखनऊः ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से तनाव की स्थिति पैदा हो गई. खुदागंज नगरिया इलाके में एक युवक ने मंदिर में स्थापित शिवलिंग को हथौड़े से खंडित कर दिया.

रात करीब 11 बजे हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के सदस्यों और स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश फैल गया. गुस्साए लोगों ने ठाकुरगंज थाने का घेराव कर जोरदार नारेबाजी की और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और मुख्य आरोपी अभिषेक गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.



​हिंदू समाज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गौरव गोस्वामी ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे स्थानीय लोगों ने मंदिर से हथौड़े की आवाजें सुनीं. जब लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग पूरी तरह खंडित हो चुका था. स्थानीय चश्मदीदों के अनुसार, अभिषेक गौतम और पुनी ने शिवलिंग को तोड़ा. आरोपी अपने साथ हथौड़ा लेकर आए थे और सुनियोजित तरीके से शिवलिंग को खंडित किया.



​जैसे ही यह खबर फैली स्थानीय लोग और हिंदू संगठन के सदस्य ठाकुरगंज थाने पर जमा हो गए. लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की. माहौल की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया.



​इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर भेजा गया था. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने के साथ मुख्य आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि असली वजह का पता लगाया जा सके.