राज्यपाल बागडे बोले- शिवाजी ने महादेव का रक्त से अभिषेक कर लिया था हिंद स्वराज की स्थापना का प्रण

किसानों और ग्रामीणों को जोड़ा अपने साथ: इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिवाजी के बारे में कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके पूर्वज मेवाड़ से महाराष्ट्र गए. कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनके पूर्वज उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ. जहां माता जीजाबाई ने उनमें देशभक्ति के भावों का संचार किया. शिवाजी ने महादेव का अपने रक्त से अभिषेक कर हिंद स्वराज की स्थापना करने का प्रण लिया और उसमें जुट गए. वे बोले, उन्होंने ग्रमीणों और किसानों को एकजुट कर अपने इस संकल्प से जोड़ा.

जयपुर: राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने महादेव का अपने रक्त से अभिषेक कर हिंद स्वराज की स्थापना का प्रण लिया और फिर पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुट गए. वे अजेय योद्धा थे. जिन्होंने कभी भी रणभूमि में हार नहीं मानी. वे राजस्थान विश्वविद्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. राजस्थान विश्वविद्यालय की मानविकी पीठ के सभागार में गुरुवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई. इस मौके पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. आनंद भालेराव और राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा भी मौजूद रहीं.

चीन सीमा पर लगी प्रतिमा बढ़ाती है हौंसला: राज्यपाल ने कहा कि शिवाजी महाराज की ख्याति उस दौर में भी दूर-दूर तक फैली थी. आज भी वे हमारे युवाओं के प्रेरणा स्त्रोत हैं. भारत-चीन की सीमा पर स्थित पैंगोंग झील के किनारे शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है. घोड़े पर सवार तालवार हाथ में लिए शिवाजी की यह प्रतिमा हमारे बहादुर सैनिकों में नए जोश और उत्साह का संचार करती है. उन्होंने कहा कि शिवाजी बहादुर और दूरदर्शी योद्धा थे. अपनी बहादुरी और सूझबूझ का परिचय उन्होंने युद्ध के मैदान में भी दिया और कूटनीति में भी दिया. अफजल खान जब उन्हें बंदी बनाने पहुंचा तो उन्होंने सूझबूझ और चतुराई से उसे ढेर कर दिया. औरंगजेब की कैद से निकलने में भी उन्होंने अपनी बहादुरी और चतुराई दिखाई. वे बोले, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति में हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं पढ़ाया गया, बल्कि मुगल और अन्य बाहरी लोगों के बारे में पढ़ाया गया.

कार्यक्रम में मौजूद लोग (ETV Bharat Jaipur)

राजस्थान विवि में जारी रहे शिवाजी जयंती की परंपरा: राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में राजस्थान और देश के वीर महापुरुषों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा है. इससे हमारी आने वाली पीढ़ी न केवल उन महापुरुषों के बारे में जान सकेगी, बल्कि उनके जीवन से प्रेरणा भी लेगी. वे बोले, राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार पिछले साल शिवाजी जयंती समारोह मनाया गया. इस बार यह दूसरा साल है, जब शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई. यह परंपरा जारी रहनी चाहिए ताकि युवाओं को उनकी बहादुरी और सूझबूझ को जानकारी मिल सके. इस मौके पर राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा ने युवाओं को देश के महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने और उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद केवल डिग्री हासिल करना मात्र नहीं होना चाहिए. वहीं, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलगुरु आनंद भालेराव ने शिवाजी के जीवन से जुड़ी कई नई जानकारियों से युवाओं को रूबरू करवाया. उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी शिवाजी महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया.