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आगरा किला पर गूंजा जय शिवाजी, जय भवानी के नारे, 1253 KM की गरुड़ क्षेप यात्रा का शुभारंभ

यात्रा का शुभारंभ मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, महाराष्ट्र के मंत्री जयकुमार रावल और मंत्री भरत सेठ गोगावले ने छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया.

गरुड़ क्षेप यात्रा का शुभारंभ
गरुड़ क्षेप यात्रा का शुभारंभ (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 1:16 PM IST

5 Min Read
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आगरा: आगरा किला पर सोमवार देर शाम 17 अगस्त 1666 को औरंगजेब की कैद से महाराज छत्रपति शिवाजी मुक्त होने की गरुड़ क्षेप यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें 1253 किलोमीटर लंबा सफर 100 धावक और 100 साइकिल सवार तय करेंगे. गरुड़छेप मुहिम संस्था की यात्रा का शुभारंभ यूपी के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री जयकुमार रावल और मंत्री भरत सेठ गोगावले ने आगरा किला के सामने स्थित छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया. इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कोठी मीना बाजार में छत्रपति शिवाजी महाराज के स्मारक के निर्माण की योजना पर जिला प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का विश्व स्तरीय पर्यटन और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई.

बता दें कि 17 अगस्त 1666 को महाराज छत्रपति शिवाजी अपनी कार्यकुशलता, युद्ध क्षमता, और वीरता के बल पर मुगल बादशाह औरंगजेब की कैद से मुक्त होकर आगरा से निकल गए थे. हजारों सैनिकों की निगरानी की आंखों में धूल झोंक कर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पुत्र के साथ आगरा से निकले गए थे. इसलिए, 100 धावक और 100 साइकिल सवार आगरा किला से राजगढ तक गरुड़ क्षेप यात्रा करते हैं.

भाजपा ने दिया वीर सपूतों को सम्मान: इस दौरान कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य पराक्रम वीरता और उनकी युद्ध कौशल क्षमता आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है. पिछली सरकारों में हमारे इतिहास और हमारे वीर योद्धाओं के शौर्य पराक्रम को छुपाया गया. भाजपा सरकार में देश के वीर सैनिक, अमर सपूत महान सेनानायक एवं इतिहास के उन महान योद्धाओं को सम्मान मिल रहा है, जो इसके असली हकदार हैं.

आगरा से गरुड़ क्षेप यात्रा शुरू
आगरा से गरुड़ क्षेप यात्रा शुरू (Photo credit;ETV Bharat)

महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री जय कुमार रावल ने कहा कि औरंगजेब जैसे क्रूर शासक ने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित एवं बंदी बनाने का काम किया था. औरंगजेब के मुंह पर तमाचा मार कर आगरा से सुरक्षित निकले शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य के लिए काम किया. योगी सरकार ने छत्रपति शिवाजी स्मारक के लिए 9 करोड़ रुपए की राशि देकर महाराष्ट्र और मराठी समाज को सम्मान देने का काम किया है. महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने कहा जल्द महाराष्ट्र सरकार 17 अगस्त को शौर्य प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने के लिए अध्यादेश जारी करेगी. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भारत सेठ गोगावाले ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर संकट में धैर्य और हिंदुत्व को जागृत करने का काम किया.

आगरा से गरुड़ क्षेप यात्रा शुरू
आगरा से गरुड़ क्षेप यात्रा शुरू (Photo credit;ETV Bharat)

मराठी कलाकारों ने दिखाई युद्ध कला: इस दौरान छत्रपति शिवाजी के सेनापतियों के 14वें वंशजों की मौजूदगी में मराठी कलाकारों ने प्राचीन युद्ध कला का प्रदर्शन किया. यात्रा संयोजक मारुति आभा गोले ने बताया कि आज भी हम लोग शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर उनके द्वारा दर्शाई और बताई गई युद्ध कौशल कला और करतब का अनुसरण करते हैं. गोवा से आई महिला कलाकारों ने भी युद्ध कला में तलवारबाजी, लाठी कला का प्रदर्शन किया. अब आगरा के कोठी मीना बाजार में भव्य संग्रहालय बनेगा.

गरुड़ क्षेप यात्रा का शुभारंभ
गरुड़ क्षेप यात्रा का शुभारंभ (Photo credit;ETV Bharat)

चार राज्यों के 78 शहरों से निकलेगी यात्रा: गरुड़ क्षेप यात्रा के संयोजक मारुति आभा गोले ने बताया कि पहली बार इसयात्रा को पूरे होने में 35 दिन लगे थे. 22 किलो वजन कम हो गया था. इस बार यह यात्रा आगरा से लेकर राजगढ़ तक चार राज्यों 78 शहरों से गुजरेगी. आगरा से लेकर राजगढ़ तक यात्रा में इस बार 88 वर्षीय मराठी बुजुर्ग महिला का हौसला देखते ही बनेगा, जो 1300 किलोमीटर तक साइकिल से यात्रा करेगीं. महाराष्ट्र से आए 100 सदस्य दल ने सहभागिता दिखाई. जिसमें छत्रपति शिवाजी के सेनापति के 14वें वंशज भी शामिल हुए.

स्मारक के लिए कोठी का अधिग्रहण किया: यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय और महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री भरत सेठ गोगावले ने बताया कि आगरा में वीर शिवाजी महाराज से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण, विकास एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने को लेकर जिला प्रशासन के साथ एक बैठक हुई, जिसमें कोठी मीना बाजार में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित एक स्मारक विश्व स्तरीय पर्यटन और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने वाला बनाया जाएगा, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को संजोया जाएगा.

कोठी मीना बाजार में छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य स्मारक के निर्माण के निए शासन ने कोठी का अधिग्रहण किया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के बीच मध्य संस्थागत समन्वय स्थापित है. बैठक में आगरा जिला प्रशासन के साथ ही महाराष्ट्र सरकार के अधिकारी मौजूद रहे.

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