उदयपुर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में निकली भव्य शिव यात्रा, 351 फीट लंबा तिरंगा बना आकर्षण का केंद्र

उदयपुर में निकाली गई इस​ शिव यात्रा में 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक झांकियां सजाई गईं.

tableaux seen during Shiva Yatra
शिव यात्रा में दिखी आकर्षक झांकियां (ETV Bharat Udaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 6:23 PM IST

उदयपुर: झीलों की नगरी उदयपुर में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव दल मेवाड़ की ओर से शनिवार को भव्य शिव यात्रा का आयोजन किया गया. हर वर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि से एक दिन पूर्व यह यात्रा शहर के टाउन हॉल से श्रद्धा और उत्साह के साथ रवाना हुई. संगठन की ओर से निकाली जा रही यह शिव यात्रा अपने 46वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, जो इसकी निरंतरता और लोकप्रियता का प्रमाण है.

शिव दल के संरक्षक मनीष मेहता ने बताया कि यात्रा प्रारंभ होने से पहले विधिवत महाआरती का आयोजन किया गया. जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया. महाआरती के पश्चात सुसज्जित रथों और वाहनों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की आकर्षक झांकियां सजाई गईं. इन झांकियों के दर्शन के लिए मार्गभर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही और शहरवासियों ने श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया.

शिव यात्रा में श्रद्धालुओं का 'जोश हाई', देखें वीडियो (ETV Bharat Udaipur)

यात्रा के दौरान विभिन्न अखाड़ों द्वारा पारंपरिक शस्त्र प्रदर्शन और व्यायाम कला का भी प्रदर्शन किया गया. जिसने दर्शकों का मन मोह लिया. युवाओं ने तलवारबाजी और अन्य शस्त्रों के कौशल का प्रदर्शन कर अपनी कला का परिचय दिया. शोभायात्रा में 351 फीट लंबा विशाल तिरंगा भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. इसके साथ ही विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक झांकियों ने यात्रा की भव्यता को और बढ़ाया. इस आयोजन में शिव दल मेवाड़ के 1000 से अधिक कार्यकर्ता केसरिया पगड़ी धारण कर अनुशासनबद्ध तरीके से शामिल हुए.

351 feet long tricolor flag during Shiv Yatra
शिव यात्रा में 351 फीट लंबा तिरंगा (ETV Bharat Udaipur)

टाउन हॉल से प्रारंभ हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होती हुई आगे बढ़ी यात्रा में साधु-संतों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया. जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया. 'हर-हर महादेव' के जयकारों से वातावरण गूंज उठा. महाशिवरात्रि से पूर्व निकली इस भव्य शिव यात्रा ने पूरे शहर को शिवमय बना दिया.

