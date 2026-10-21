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शिवा शर्मा हत्याकांड: शिवा की अस्थियों का हरिद्वार में होगा विसर्जन, पुलिस श्रद्धा को लखनऊ लाने की तैयारी में

पुलिस श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को लखनऊ लाने की तैयारी में जुटी. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड में एक ओर मां रंजना शर्मा अपने बेटे की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंची हैं, जहां उनका विसर्जन किया जाएगा. वहीं, दूसरी ओर पुलिस मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को लखनऊ लाने की तैयारी में जुटी है.

तीनों की ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए पुलिस नागपुर में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास कर रही है. इस बीच श्रद्धा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग में उसकी फरारी और पुलिस से बचने के तरीकों को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं.