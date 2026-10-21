शिवा शर्मा हत्याकांड: शिवा की अस्थियों का हरिद्वार में होगा विसर्जन, पुलिस श्रद्धा को लखनऊ लाने की तैयारी में
पुलिस मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को लखनऊ लाने की तैयारी में जुटी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 2:23 PM IST
लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड में एक ओर मां रंजना शर्मा अपने बेटे की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंची हैं, जहां उनका विसर्जन किया जाएगा. वहीं, दूसरी ओर पुलिस मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को लखनऊ लाने की तैयारी में जुटी है.
तीनों की ट्रांजिट रिमांड हासिल करने के लिए पुलिस नागपुर में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास कर रही है. इस बीच श्रद्धा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस विभाग में उसकी फरारी और पुलिस से बचने के तरीकों को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं.
पुलिस को चकमा देने के लिए अपनाए कई तरीके
श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस अधिकारियों के बीच उसकी फरारी को लेकर चर्चा है कि उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए कई तरीके अपनाए.
श्रद्धा को अंदाजा था कि मोबाइल सिम और ऑनलाइन लेनदेन के जरिए पुलिस उसकी लोकेशन तक पहुंच सकती है, इसलिए फरारी के दौरान उसने ऑनलाइन भुगतान से दूरी बनाए रखी और अलग-अलग जगहों पर नकद भुगतान किया.
बताया जा रहा है कि श्रद्धा ने पुलिस से बचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लिया और समय-समय पर अपने सफर का तरीका भी बदलती रही. उसने मोबाइल सिम का इस्तेमाल करने से भी परहेज किया.
इसके बजाय वाईफाई के जरिए फोन को इंटरनेट से जोड़कर लोगों से संपर्क में रहती थी. इन तरीकों के चलते पुलिस को उसकी तलाश करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
लखनऊ आकर मीडिया को दिया था बयान, वकालतनामे पर हस्ताक्षर करना भी था मकसद
श्रद्धा दुबे फरारी के दौरान लखनऊ भी आई थी. यहां उसने एक मीडिया एजेंसी को बाइट दी थी। हालांकि, लखनऊ आने के पीछे उसका एक मकसद वकालतनामे पर हस्ताक्षर करना था, ताकि उसके संपर्क में रहने वाले वकीलों के जरिए कानूनी मदद हासिल की जा सके.
पुलिस अब उसकी फरारी के दौरान मदद करने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है.
बेटे की मौत के बाद मां रंजना शर्मा उसकी अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंची हैं. यहां अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा. परिवार जहां इस दुख से उबरने की कोशिश कर रहा है.
वहीं पुलिस तीनों आरोपियों को लखनऊ लाने की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है. ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उन्हें लखनऊ लाकर अदालत में पेश किए जाने की तैयारी है.
इस बीच श्रद्धा दुबे के जन्मदिन को लेकर भी चर्चाएं हैं. लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि आज श्रद्धा का जन्मदिन है.
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