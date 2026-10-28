शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे के मददगार आमिर पर 50 हजार का इनाम, तलाश तेज
पुलिस के सामने अब मददगारों को दबोचने की बड़ी चुनौती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 3:23 PM IST
लखनऊ: राजधानी के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को जेल भेजे जाने के बाद अब पुलिस के सामने श्रद्धा की मदद करने वालों पर कार्रवाई करनी की चुनौती है. पिछले दिनों तीनों को नागपुर से गिरफ्तार कर लखनऊ लाया गया था. 20 अक्टूबर को गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद श्रद्धा को जेल में आठ दिन बीत चुके हैं. इस बीच श्रद्धा को नेपाल जाने और फरारी के दौरान मदद करने का आरोपी आमिर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस ने आमिर की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.
कहां है मददगार: आमिर राजधानी के दुबग्गा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोप है कि उसने श्रद्धा को पुलिस से बचने में मदद की थी. पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए आमिर अपने मोबाइल नंबर और सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है. ऐसे में उसकी तलाश में जुटी पुलिस को उसकी मौजूदा लोकेशन का पता लगाने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.
आमिर की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस लगातार काम कर रही है. उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस अब आमिर तक पहुंचने के लिए संभावित ठिकानों और उसके संपर्कों की जानकारी जुटा रही है.- अर्पित विजयवर्गीय, डीसीपी सेंट्रल
जेल में श्रद्धा से मिलने पहुंचे तीन वकील: शिवा शर्मा हत्याकांड में जेल में बंद श्रद्धा दुबे से मुलाकात करने के लिए तीन वकीलों की टीम पहुंची. अधिवक्ताओं ने श्रद्धा के साथ उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश से भी मुलाकात की. वकीलों ने तीनों को रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली जरूरी चीजें भी उपलब्ध कराईं है. जेल में वकीलों और श्रद्धा के बीच बातचीत हुई है. इस मुलाकात के दौरान मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई है.
श्रद्धा को देखकर रोने लगा दानिश: इस मुलाकात के दौरान एक भावुक पल भी सामने आया. श्रद्धा को देखकर दानिश फूट-फूटकर रोने लगा. जेल में हुई इस मुलाकात के दौरान श्रद्धा, रश्मि और दानिश की बातचीत भी हुई.
9 अक्टूबर को हुई थी शिवा शर्मा की मौत: राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 9 अक्टूबर को कैफे संचालक शिवा शर्मा की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. शिवा की मां रंजना शर्मा ने इस मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए श्रद्धा दुबे समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत की थी. इसके बाद हजरतगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की जांच के दौरान पुलिस श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश की तलाश कर रही थी. तीनों के नेपाल जाने और फिर अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ने की जानकारी सामने आई थी. लगातार तलाश के बाद लखनऊ पुलिस, उत्तर प्रदेश एसटीएफ और नागपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 20 अक्टूबर को तीनों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया. इसके बाद तीनों को लखनऊ लाकर अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. अब पुलिस का ध्यान उन लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने पर भी है, जिन्होंने आरोपियों को फरारी के दौरान मदद पहुंचाई. इसी कड़ी में आमिर की गिरफ्तारी पुलिस के लिए अहम मानी जा रही है.
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