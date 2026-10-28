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शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे के मददगार आमिर पर 50 हजार का इनाम, तलाश तेज

मददगारों को दबोचने की बड़ी चुनौती ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को जेल भेजे जाने के बाद अब पुलिस के सामने श्रद्धा की मदद करने वालों पर कार्रवाई करनी की चुनौती है. पिछले दिनों तीनों को नागपुर से गिरफ्तार कर लखनऊ लाया गया था. 20 अक्टूबर को गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद श्रद्धा को जेल में आठ दिन बीत चुके हैं. इस बीच श्रद्धा को नेपाल जाने और फरारी के दौरान मदद करने का आरोपी आमिर अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस ने आमिर की गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.



श्रद्धा दुबे के मददगार आमिर पर 50 हजार का इनाम (Photo Credit: ETV Bharat)

कहां है मददगार: आमिर राजधानी के दुबग्गा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोप है कि उसने श्रद्धा को पुलिस से बचने में मदद की थी. पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए आमिर अपने मोबाइल नंबर और सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है. ऐसे में उसकी तलाश में जुटी पुलिस को उसकी मौजूदा लोकेशन का पता लगाने में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

शिवा शर्मा हत्याकांड (Photo Credit: ETV Bharat) आमिर की गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस लगातार काम कर रही है. उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस अब आमिर तक पहुंचने के लिए संभावित ठिकानों और उसके संपर्कों की जानकारी जुटा रही है.- अर्पित विजयवर्गीय, डीसीपी सेंट्रल



जेल में श्रद्धा से मिलने पहुंचे तीन वकील: शिवा शर्मा हत्याकांड में जेल में बंद श्रद्धा दुबे से मुलाकात करने के लिए तीन वकीलों की टीम पहुंची. अधिवक्ताओं ने श्रद्धा के साथ उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश से भी मुलाकात की. वकीलों ने तीनों को रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली जरूरी चीजें भी उपलब्ध कराईं है. जेल में वकीलों और श्रद्धा के बीच बातचीत हुई है. इस मुलाकात के दौरान मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई है. नागपुर से हुई थी श्रद्धा की गिरफ्तारी (Photo Credit: ETV Bharat)