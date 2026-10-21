शिवा शर्मा हत्याकांड; नेपाल से आगरा, फिर लखनऊ और नागपुर तक पहुंची श्रद्धा, आखिर कहां था पुलिस का सर्विलांस?
श्रद्धा ने फरारी के दौरान लगातार बदले ठिकाने, पुलिस नहीं लगा पाई पता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 8:44 PM IST
लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे की फरारी की कहानी पुलिस की कार्रवाई और सर्विलांस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. नौ अक्टूबर को शिवा की मौत हुई. इसके बाद श्रद्धा अपनी बहन और चालक के साथ लखनऊ से निकल गई. नेपाल से लेकर रायबरेली, आगरा और फिर लखनऊ होते हुए उसके नागपुर पहुंचने की जानकारी सामने आई है. इस दौरान श्रद्धा से जुड़े वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे. उसने खुद भी वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी और शिवा की मौत को आत्महत्या बताया. आखिरकार 20 अक्टूबर को लखनऊ पुलिस की क्राइम टीम और यूपी एसटीएफ ने नागपुर में श्रद्धा, उसकी बहन और चालक को गिरफ्तार कर लिया है.
CCTV में शाम 6:19 बजे गिरते दिखने का दावा
शिवा शर्मा हत्याकांड में जिस अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर शिवा की मौत हुई थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है. हजरतगंज के बालू अड्डा स्थित इस अपार्टमेंट में श्रद्धा दुबे रहती थी. अपार्टमेंट के ज्यादातर फ्लैट बंद नजर आ रहे हैं. पार्किंग में भी गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही हैं. मौके पर गार्ड भी मौजूद नहीं मिला. यह वही अपार्टमेंट है, जहां 9 अक्टूबर को शिवा शर्मा चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे. घटना के बाद सामने आए CCTV फुटेज में शिवा के नीचे गिरने की तस्वीरें होने की बात सामने आई है. आसपास के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, फुटेज में यह घटना शाम करीब 6 बजकर 19 मिनट पर रिकॉर्ड हुई बताई जा रही है. अलग-ॉअलग कैमरों में घटना रिकॉर्ड होने की बात भी कही जा रही है. इसके बाद शिवा को अस्पताल ले जाया गया था.
दो घंटे तक परिवार को सूचना क्यों नहीं मिली?
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल शिवा की मां रंजना शर्मा को सूचना देने के समय को लेकर उठ रहा है. अगर CCTV में घटना शाम 6:19 बजे रिकॉर्ड हुई थी, तो परिवार को इसकी जानकारी करीब रात 8:30 से 9 बजे के बीच क्यों दी गई? घटना और परिवार को सूचना मिलने के बीच इतना अंतर क्यों रहा? इस दौरान शिवा कहां था और उसे किस अस्पताल में ले जाया गया? परिवार को सूचना देने में हुई देरी की वजह क्या थी? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब पुलिस की जांच में सामने आना जरूरी है.
इस सवाल का जवाब कौन देगा
घटना के बाद श्रद्धा लगातार अपना ठिकाना बदल रही थी, तो पुलिस को उसकी लोकेशन का पता लगाने में इतना समय क्यों लगा? फरारी के दौरान उसके वीडियो और ऑडियो सामने आते रहे, फिर भी पुलिस उस तक पहले क्यों नहीं पहुंच सकी? शिकायत मिलने से लेकर एफआईआर दर्ज होने और आरोपियों की तलाश तेज होने के बीच क्या हुआ? अब इन सवालों के जवाब भी पुलिस ते लिए सर दर्द बने हुए हैं.
फिलहाल श्रद्धा, उसकी बहन और ड्राइवर को लखनऊ लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मिल गई है. जरूरी कानूनी अनुमति मिलने के बाद तीनों को लखनऊ लाया जा रहा है. इसके बाद पुलिस पूछताछ में फरारी के पूरे घटनाक्रम और शिवा की मौत से जुड़े सवालों के जवाब तलाशेगी.
शिकायत पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
शिवा की मां रंजना शर्मा के मुताबिक, नौ अक्टूबर की रात करीब नौ बजे उन्हें बेटे के साथ हुई घटना की जानकारी मिली थी. वह पहले लोहिया अस्पताल पहुंचीं और फिर ट्रॉमा सेंटर गईं. रंजना का आरोप है कि उनके ट्रॉमा सेंटर पहुंचने के बाद श्रद्धा अपने सहयोगियों के साथ वहां से चली गई. इसके बाद रंजना बेटे का शव ट्रॉमा सेंटर में छोड़कर कार्रवाई की मांग के लिए हजरतगंज थाने पहुंचीं. रंजना का कहना है कि उस रात उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. उनके मुताबिक, दस अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई. इसमें श्रद्धा दुबे और उसकी बहन को नामजद किया गया. इसके बाद शिवा का पोस्टमार्टम कराया गया.
उठ रहे ये सवाल
यहीं से पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठते हैं. जब परिवार हत्या का आरोप लगाकर थाने पहुंचा था, तो शिकायत पर उसी रात क्या कार्रवाई की गई? एफआईआर दर्ज होने तक पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए कौन कौन से कदम उठाए? क्या उस समय ही उनके संभावित ठिकानों और आनेजाने के रास्तों की जानकारी जुटाई गई थी? परिवार का आरोप है कि अगर समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो श्रद्धा को लखनऊ से बाहर जाने से पहले पकड़ा जा सकता था.
नेपाल से रायबरेली और आगरा तक कैसे बदलते रहे ठिकाने?
मामले से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद श्रद्धा अपनी बहन और चालक के साथ नेपाल चली गई थी. फरारी के दौरान उसने मोबाइल में सिम का इस्तेमाल नहीं किया. बताया जा रहा है कि चालक के पास मौजूद वाईफाई डिवाइस की मदद से फोन को इंटरनेट से जोड़कर वह लोगों के संपर्क में रहती थी. नेपाल से श्रद्धा रायबरेली पहुंची और फिर आगरा चली गई. बताया गया कि वह आगरा में कई दिन तक रुकी. इसके बाद वह अपने सहयोगियों के साथ लखनऊ आई. यहां एक मीडिया एजेंसी को बाइट देने के बाद उसके नागपुर जाने की जानकारी सामने आई. आखिरकार 20 अक्टूबर को नागपुर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.
इन सवालों के जवाब जरूरी
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सर्विलांस को लेकर है. नेपाल से रायबरेली, रायबरेली से आगरा और फिर लखनऊ होते हुए नागपुर तक पहुंचने के दौरान श्रद्धा लगातार ठिकाने बदलती रही. अगर वह मोबाइल सिम का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, तो क्या पुलिस ने उसके साथ मौजूद लोगों के मोबाइल और संपर्कों की जांच की थी? क्या संभावित ठिकानों पर समय रहते निगरानी की गई थी? क्या अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान समय पर हुआ? इन सवालों का जवाब मिलना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी के साथ यह जानना भी अहम है कि फरारी के दौरान पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची थी और किन परिस्थितियों में गिरफ्तारी में समय लगा है.
फरारी के दौरान वीडियो वायरल, फिर भी नहीं लगा सुराग?
श्रद्धा की तलाश के दौरान सोशल मीडिया पर उससे जुड़े कई वीडियो सामने आए. नेपाल में उसकी मौजूदगी से जुड़े फुटेज वायरल होने के दावे भी किए गए. इसी दौरान श्रद्धा ने अपना वीडियो जारी कर सफाई दी. उसने शिवा की मौत को आत्महत्या बताया और अपनी बहन को निर्दोष बताया. उसने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों का भी जिक्र किया. किसी आरोपी का फरारी के दौरान वीडियो जारी करना और सोशल मीडिया पर उसकी मौजूदगी से जुड़े फुटेज सामने आना पुलिस की सक्रियता पर सवाल खड़े करते हैं.
ज्वेलरी चोरी के आरोप वाले वीडियो ने भी बढ़ाई चर्चा
श्रद्धा और शिवा से जुड़े दो अन्य वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए. दावा है कि इनमें श्रद्धा शिवा का वीडियो बनाती दिखाई देती है. वीडियो में शिवा पर ज्वेलरी चोरी करने का आरोप लगाया जाता है. इसी बातचीत में शिवा के पैसे लौटाने और तब तक अपनी गाड़ी रखने देने की बात भी होती है. इन वीडियो के सामने आने के बाद दोनों के बीच आर्थिक लेनदेन को लेकर विवाद होने की चर्चा तेज हुई.
ऑडियो में नाराजगी और अभद्र भाषा
मामले के दौरान श्रद्धा और शिवा की बातचीत के ऑडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आने का दावा है. कुछ क्लिप में शिवा से दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं जाने और घर लौटने की बात कहने की बात सामने आई है. कुछ अन्य क्लिप को रिश्ते में नाराजगी और अपमान की बातें हैं. एक ऑडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी सुना जा सकता है.
अब मिली ट्रांजिट रिमांड
लगातार फरार रहने के बाद 20 अक्टूबर को लखनऊ पुलिस की क्राइम टीम और यूपी एसटीएफ ने नागपुर में कार्रवाई कर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन और चालक को गिरफ्तार किया. अब तीनों को लखनऊ लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मिल गई है. अब तीनों को लखनऊ लाकर आगे की पूछताछ की जाएगी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई अहम पहलुओं की जांच करनी है. फरारी के दौरान तीनों कहां-कहां रुके, किसने उनकी मदद की, किन लोगों से संपर्क किया और एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए किन साधनों का इस्तेमाल किया गया?
इसके अलावा पुलिस को यह भी स्पष्ट करना होगा कि नौ अक्टूबर की रात अपार्टमेंट में क्या हुआ था, शिवा चौथी मंजिल से किन परिस्थितियों में नीचे गिरे और घटना के समय वहां कौन-कौन मौजूद था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल रिकॉर्ड और संबंधित लोगों के बयान इस जांच में महत्वपूर्ण होंगे.
पुलिस की शुरुआती कार्रवाई की भी होगी परीक्षा
श्रद्धा की गिरफ्तारी से पुलिस को पूछताछ का मौका जरूर मिलेगा, लेकिन इससे शिवा की मौत से जुड़े सवाल अपने आप हल नहीं हो जाते. मां रंजना शर्मा लगातार अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रही हैं. दूसरी तरफ, श्रद्धा अपने वीडियो में मौत को आत्महत्या बताती रही है. अब पुलिस को दोनों पक्षों के दावों की जांच साक्ष्यों के आधार पर करनी होगी.
इस पूरे मामले में सिर्फ यह सवाल नहीं है कि श्रद्धा कहां-कहां फरार रही और आखिरकार नागपुर में कैसे पकड़ी गई. सवाल यह भी है कि शुरुआती शिकायत के बाद पुलिस ने क्या कदम उठाए, एफआईआर दर्ज करने में समय क्यों लगा और फरारी के दौरान सामने आए डिजिटल सुरागों की जांच किस तरह की गई.
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