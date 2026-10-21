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शिवा शर्मा हत्याकांड; नेपाल से आगरा, फिर लखनऊ और नागपुर तक पहुंची श्रद्धा, आखिर कहां था पुलिस का सर्विलांस?

शिवा शर्मा हत्याकांड ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे की फरारी की कहानी पुलिस की कार्रवाई और सर्विलांस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. नौ अक्टूबर को शिवा की मौत हुई. इसके बाद श्रद्धा अपनी बहन और चालक के साथ लखनऊ से निकल गई. नेपाल से लेकर रायबरेली, आगरा और फिर लखनऊ होते हुए उसके नागपुर पहुंचने की जानकारी सामने आई है. इस दौरान श्रद्धा से जुड़े वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे. उसने खुद भी वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी और शिवा की मौत को आत्महत्या बताया. आखिरकार 20 अक्टूबर को लखनऊ पुलिस की क्राइम टीम और यूपी एसटीएफ ने नागपुर में श्रद्धा, उसकी बहन और चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

श्रद्धा की फरारी पर उठे सवाल (Video Credit; ETV Bharat) CCTV में शाम 6:19 बजे गिरते दिखने का दावा

शिवा शर्मा हत्याकांड में जिस अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर शिवा की मौत हुई थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है. हजरतगंज के बालू अड्डा स्थित इस अपार्टमेंट में श्रद्धा दुबे रहती थी. अपार्टमेंट के ज्यादातर फ्लैट बंद नजर आ रहे हैं. पार्किंग में भी गाड़ियां नहीं दिखाई दे रही हैं. मौके पर गार्ड भी मौजूद नहीं मिला. यह वही अपार्टमेंट है, जहां 9 अक्टूबर को शिवा शर्मा चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे. घटना के बाद सामने आए CCTV फुटेज में शिवा के नीचे गिरने की तस्वीरें होने की बात सामने आई है. आसपास के लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, फुटेज में यह घटना शाम करीब 6 बजकर 19 मिनट पर रिकॉर्ड हुई बताई जा रही है. अलग-ॉअलग कैमरों में घटना रिकॉर्ड होने की बात भी कही जा रही है. इसके बाद शिवा को अस्पताल ले जाया गया था. नागपुर में पुलिस की गिरफ्त में श्रद्धा अपनी बहन के साथ (Photo Credit; ETV Bharat) दो घंटे तक परिवार को सूचना क्यों नहीं मिली? इस मामले में सबसे बड़ा सवाल शिवा की मां रंजना शर्मा को सूचना देने के समय को लेकर उठ रहा है. अगर CCTV में घटना शाम 6:19 बजे रिकॉर्ड हुई थी, तो परिवार को इसकी जानकारी करीब रात 8:30 से 9 बजे के बीच क्यों दी गई? घटना और परिवार को सूचना मिलने के बीच इतना अंतर क्यों रहा? इस दौरान शिवा कहां था और उसे किस अस्पताल में ले जाया गया? परिवार को सूचना देने में हुई देरी की वजह क्या थी? ये ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब पुलिस की जांच में सामने आना जरूरी है. नागपुर में श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी (Photo Credit; ETV Bharat) इस सवाल का जवाब कौन देगा घटना के बाद श्रद्धा लगातार अपना ठिकाना बदल रही थी, तो पुलिस को उसकी लोकेशन का पता लगाने में इतना समय क्यों लगा? फरारी के दौरान उसके वीडियो और ऑडियो सामने आते रहे, फिर भी पुलिस उस तक पहले क्यों नहीं पहुंच सकी? शिकायत मिलने से लेकर एफआईआर दर्ज होने और आरोपियों की तलाश तेज होने के बीच क्या हुआ? अब इन सवालों के जवाब भी पुलिस ते लिए सर दर्द बने हुए हैं. श्रद्धा के नेपाल में देखे जाने का दावा किया गया (Photo Credit; ETV Bharat) फिलहाल श्रद्धा, उसकी बहन और ड्राइवर को लखनऊ लाने के लिए ट्रांजिट रिमांड मिल गई है. जरूरी कानूनी अनुमति मिलने के बाद तीनों को लखनऊ लाया जा रहा है. इसके बाद पुलिस पूछताछ में फरारी के पूरे घटनाक्रम और शिवा की मौत से जुड़े सवालों के जवाब तलाशेगी. फरारी के दौरान श्रद्धा ने कई वीडियो जारी किए (Photo Credit; ETV Bharat) शिकायत पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई? शिवा की मां रंजना शर्मा के मुताबिक, नौ अक्टूबर की रात करीब नौ बजे उन्हें बेटे के साथ हुई घटना की जानकारी मिली थी. वह पहले लोहिया अस्पताल पहुंचीं और फिर ट्रॉमा सेंटर गईं. रंजना का आरोप है कि उनके ट्रॉमा सेंटर पहुंचने के बाद श्रद्धा अपने सहयोगियों के साथ वहां से चली गई. इसके बाद रंजना बेटे का शव ट्रॉमा सेंटर में छोड़कर कार्रवाई की मांग के लिए हजरतगंज थाने पहुंचीं. रंजना का कहना है कि उस रात उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई. उनके मुताबिक, दस अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई. इसमें श्रद्धा दुबे और उसकी बहन को नामजद किया गया. इसके बाद शिवा का पोस्टमार्टम कराया गया. नागपुर में श्रद्धा को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम (Photo Credit; ETV Bharat) उठ रहे ये सवाल यहीं से पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल उठते हैं. जब परिवार हत्या का आरोप लगाकर थाने पहुंचा था, तो शिकायत पर उसी रात क्या कार्रवाई की गई? एफआईआर दर्ज होने तक पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए कौन कौन से कदम उठाए? क्या उस समय ही उनके संभावित ठिकानों और आनेजाने के रास्तों की जानकारी जुटाई गई थी? परिवार का आरोप है कि अगर समय रहते प्रभावी कार्रवाई होती तो श्रद्धा को लखनऊ से बाहर जाने से पहले पकड़ा जा सकता था. नागपुर में श्रद्धा की गिरफ्तारी (Photo Credit; ETV Bharat) नेपाल से रायबरेली और आगरा तक कैसे बदलते रहे ठिकाने? मामले से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, घटना के बाद श्रद्धा अपनी बहन और चालक के साथ नेपाल चली गई थी. फरारी के दौरान उसने मोबाइल में सिम का इस्तेमाल नहीं किया. बताया जा रहा है कि चालक के पास मौजूद वाईफाई डिवाइस की मदद से फोन को इंटरनेट से जोड़कर वह लोगों के संपर्क में रहती थी. नेपाल से श्रद्धा रायबरेली पहुंची और फिर आगरा चली गई. बताया गया कि वह आगरा में कई दिन तक रुकी. इसके बाद वह अपने सहयोगियों के साथ लखनऊ आई. यहां एक मीडिया एजेंसी को बाइट देने के बाद उसके नागपुर जाने की जानकारी सामने आई. आखिरकार 20 अक्टूबर को नागपुर में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में श्रद्धा (Photo Credit; ETV Bharat)