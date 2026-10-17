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शिवा शर्मा हत्याकांड; श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और चालक दानिश के खिलाफ गैर जमानती वारंट

शिवा शर्मा हत्याकांड ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. हजरतगंज पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में आरोपियों के खिलाफ कई अहम साक्ष्य मिले हैं. तीनों की तलाश में लखनऊ पुलिस की कई टीमें नेपाल सीमा के पास दबिश दे रहीं हैं. इसके साथ ही बहराइच पुलिस और नेपाल की संबंधित एजेंसियों से भी संपर्क किया जा रहा है.

हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस को आरोपियों के नेपाल में होने की जानकारी मिली है. उनकी तलाश के लिए अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं और दूसरी एजेंसियों से भी मदद ली जा रही है.

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