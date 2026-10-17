शिवा शर्मा हत्याकांड; श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और चालक दानिश के खिलाफ गैर जमानती वारंट
तलाश में लखनऊ पुलिस की कई टीमें नेपाल सीमा के पास दबिश दे रही
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:09 AM IST
लखनऊ: राजधानी के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. हजरतगंज पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी. पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में आरोपियों के खिलाफ कई अहम साक्ष्य मिले हैं. तीनों की तलाश में लखनऊ पुलिस की कई टीमें नेपाल सीमा के पास दबिश दे रहीं हैं. इसके साथ ही बहराइच पुलिस और नेपाल की संबंधित एजेंसियों से भी संपर्क किया जा रहा है.
हजरतगंज इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस को आरोपियों के नेपाल में होने की जानकारी मिली है. उनकी तलाश के लिए अलग-अलग टीमें लगाई गई हैं और दूसरी एजेंसियों से भी मदद ली जा रही है.
चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी शिवा की मौत
9 अक्टूबर 2026 को शिवा शर्मा की हजरतगंज इलाके में बालू अड्डा के पास स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. शिवा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद शिवा की मां रंजना शर्मा ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और अन्य लोगों पर बेटे के साथ मारपीट करने, उसे प्रताड़ित करने और अपार्टमेंट से नीचे फेंकने का आरोप लगाया था. परिवार की शिकायत पर हजरतगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की जांच के दौरान शिवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 11 बाहरी चोटों का जिक्र सामने आया. रिपोर्ट में दोनों फेफड़ों के फटने और लिवर व तिल्ली को नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आई थी. पुलिस इन साक्ष्यों के साथ दूसरे तथ्यों की भी जांच कर रही है.
नेपाल में तलाश, कई वीडियो भी आए सामने
शिवा की मौत के बाद से मामले के आरोपियों की तलाश की जा रही है. इसी बीच श्रद्धा दुबे के नेपाल में रिक्शे पर बैठकर जाते हुए एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में उसके साथ कुछ अन्य लोगों के भी होने का दावा किया जा रहा है. वहीं, शिवा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह पैसे लौटाने की बात कहता सुनाई दे रहा है. वीडियो में दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जिसे सोशल मीडिया पर श्रद्धा दुबे का बताया जा रहा है. हालांकि, इन वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों और आवाज की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.
शिवा की मां रंजना शर्मा ने पुलिस को एक डायरी भी सौंपी थी. उनका कहना है कि शिवा अपने साथ होने वाली घटनाओं को डायरी में लिखता था. पुलिस डायरी में दर्ज बातों और दूसरे साक्ष्यों का मिलान कर रही है. अब कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस की कोशिश तीनों आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की है. नेपाल में उनकी लोकेशन का पता लगाने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ तालमेल किया जा रहा है.
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