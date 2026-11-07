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लखनऊ में शिवा शर्मा की मौत का मामला; सीन रीक्रिएशन, फॉरेंसिक जांच से खुल सकता है राज

लखनऊ में शिवा शर्मा की मौत का मामला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के बहुचर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में पुलिस की जांच अब कई अहम सवालों के जवाब तलाश रही है. शिवा की मौत चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी. उनकी मां ने इस घटना को हत्या बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. इसके बाद से ही पुलिस इस मामले में हत्या के एंगल से जांच कर रही है. अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर यह साफ नहीं हो पाया है कि शिवा को किसी ने नीचे धक्का दिया था या वह खुद नीचे गिरा था.

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस इस घटना को हत्या मानकर जांच कर रही है. जल्द ही घटनास्थल पर सीन रीक्रिएशन कराया जाएगा. श्रद्धा दुबे से बरामद दोनों मोबाइल फोन विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी फॉरेंसिक लैब भेजे गए हैं. इनकी रिपोर्ट आने के बाद जांच में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बबलू कुमार ने बताया कि अब तक जो साक्ष्य सामने आए हैं, वह हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. इस मामले में अब सीन रीक्रिएशन की रिपोर्ट काफी अहम होने वाली है. पुलिस घटनास्थल पर उसी तरह की परिस्थितियां तैयार करके यह समझने की कोशिश करेगी कि शिवा किस स्थिति में चौथी मंजिल से नीचे गिरे थे. उनकी गिरने की दिशा क्या थी? शरीर किस अवस्था में नीचे पहुंचा? जिस जगह उनका शव मिला, वहां तक पहुंचने की स्थिति क्या थी? इन सवालों के जवाब जांच की दिशा तय करने में मदद करेंगे. अगर घटनास्थल पर मिले साक्ष्य और शरीर पर आई चोटों के बीच कोई अंतर सामने आता है, तो पुलिस उस पहलू की भी जांच करेगी. सीन रीक्रिएशन से यह समझने में मदद मिल सकती है कि सामने आ रही घटना की थ्योरी परिस्थितियों से मेल खाती है या नहीं. हत्या साबित करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती: इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोर्ट में हत्या को साबित करने की होगी. घटना के दौरान कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आया है. न ही ऐसा कोई वीडियो सामने आया है, जिसमें शिवा को धक्का देते हुए देखा जा सके. ऐसे में पुलिस को परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरी घटना की कड़ी जोड़नी होगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक की मां ने हत्या की आशंका जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है. ऐसे में पुलिस उसी दिशा में जांच करेगी. लेकिन केवल एफआईआर दर्ज होने से यह साबित नहीं हो जाता कि घटना हत्या ही है. कोर्ट में हत्या साबित करने के लिए पुलिस को पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश करने होंगे. चंदन श्रीवास्तव के मुताबिक, इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीन रीक्रिएशन और परिस्थितिजन्य साक्ष्य काफी महत्वपूर्ण होंगे. अगर पुलिस इन साक्ष्यों को सही तरीके से जुटा पाती है और उनके बीच संबंध स्थापित कर पाती है तो कोर्ट में यह साबित करने में मदद मिलेगी कि शिवा की मौत किन परिस्थितियों में हुई थी. आत्महत्या का मामला निकला तो क्या होगा: वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन श्रीवास्तव ने बताया कि जांच में आत्महत्या की संभावना को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. अगर शिवा ने खुद नीचे छलांग लगाई तो उस स्थिति में भी पुलिस को परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाने होंगे. इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या शिवा को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया था या घटना से पहले उनके साथ कोई मारपीट या प्रताड़ना हुई थी. उन्होंने बताया कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गिरने से लगी चोटों के अलावा शरीर पर दूसरी चोटें भी मिलती हैं और जांच में यह सामने आता है कि ये चोटें घटना से पहले की हैं, तो यह जांच का महत्वपूर्ण पहलू होगा. ऐसी स्थिति में पुलिस को यह पता लगाना होगा कि यह चोटें कैसे और किन परिस्थितियों में आई थीं. उन्होंने कहा कि अगर हत्या के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन जांच में आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़े तथ्य सामने आते हैं, तो पुलिस उस दिशा में भी कार्रवाई कर सकती है. हालांकि, यह सब जांच में मिले साक्ष्यों पर निर्भर करेगा. घर के अंदर से जुटाए अहम साक्ष्य: फॉरेंसिक एक्सपर्ट विशाल सिंह ने बताया कि जब किसी घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं होता तो फॉरेंसिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं. ऐसे मामलों में पुलिस को घटनास्थल से मिले छोटे-छोटे साक्ष्यों को जोड़कर घटना की पूरी तस्वीर तैयार करनी पड़ती है. विशाल सिंह के मुताबिक, सबसे पहले यह जांचना जरूरी होगा कि आरोपियों की ओर से बताई जा रही घटना की थ्योरी सही है या नहीं. सीन रीक्रिएशन से इस बात को समझने में मदद मिलेगी कि बताई गई परिस्थितियां वास्तव में संभव थीं या नहीं.