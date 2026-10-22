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शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा समेत तीनों आरोपियों को लखनऊ के हजरतगंज थाने लाया गया, पूछताछ में खुलेंगे मौत के राज़

श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को हजरतगंज कोतवाली लाया गया है. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड में नागपुर से गिरफ्तार श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को लेकर यूपी एसटीएफ और लखनऊ क्राइम ब्रांच की टीम हजरतगंज कोतवाली पहुंची है. तीनों आरोपियों से अब लखनऊ में पूछताछ की जाएगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए हजरतगंज कोतवाली के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है.

नागपुर कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी है. ऐसे में पूछताछ के बाद पुलिस तीनों को लखनऊ कोर्ट में पेश करेगी. तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज है.

श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को हजरतगंज कोतवाली लाया गया है. (ईटीवी भारत) पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े तथ्यों और शिवा की मौत के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश करेगी. 9 अक्टूबर को शिवा शर्मा की श्रद्धा दुबे के फ्लैट की चौथी मंजिल से नीचे गिरने के बाद मौत हो गई थी. इसके बाद शिवा की मां रंजना शर्मा ने हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश को हजरतगंज कोतवाली लाया गया है. (ईटीवी भारत) मामले में पुलिस को श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश की तलाश थी. 20 अक्टूबर को यूपी एसटीएफ ने नागपुर पुलिस की मदद से तीनों को गिरफ्तार कर लिया था.