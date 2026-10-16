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शिवा शर्मा डेथ केस; नेपाल के भालुवांग में दिखी श्रद्धा! वायरल वीडियो को जांच में शामिल करेगी पुलिस

वायरल वीडियो श्रद्धा का बताया जा रहा है ( Photo Credit; Social Media )

लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड में आरोपियों की तलाश के बीच जानकारी सामने आई है कि श्रद्धा दुबे की लास्ट लोकेशन नेपाल के दांग जिले के भालुवांग इलाके में मिली है. इसी दिशा में पुलिस की छानबीन आगे बढ़ी है. दूसरी ओर दो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए हैं. दोनों वीडियो श्रद्धा दुबे के बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि वीडियो को जांच में शामिल किया जाएगा.

पुलिस के मुताबिक, श्रद्धा दुबे और उसके साथियों की आखिरी लोकेशन मिलने के बाद नेपाल की एजेंसियों से संपर्क कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है. बताया जा रहा है कि श्रद्धा अपनी बहन रश्मि और दो अन्य साथियों के साथ नेपालगंज से आगे बढ़कर इस इलाके तक पहुंची थी. इसके बाद लोकेशन के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं मिल सकी. पुलिस आरोपियों की गतिविधियों का पता लगाने और उनकी गिरफ्तारी के लिए नेपाल की एजेंसियों से सहयोग ले रही है.

बहराइच में टोल कटने की जानकारी जांच के दौरान श्रद्धा से जुड़ी बताई जा रही कार का बहराइच से पुराना रिकॉर्ड सामने आया है. जानकारी के मुताबिक, 18 अक्टूबर 2025 को यह कार बहराइच में थी. नानपारा के पास चीनी मिल के निकट स्थित टोल प्लाजा पर वाहन का टोल टैक्स कटने की जानकारी पुलिस को मिली है. पहले भी वायरल हुए थे चैट और ऑडियो शिवा शर्मा की मौत के बाद सोशल मीडिया पर शिवा और श्रद्धा के बीच बातचीत के बताए जा रहे चैट स्क्रीनशॉट और ऑडियो भी वायरल हुए थे. इन सामग्रियों को दोनों के बीच कथित विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है.