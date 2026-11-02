शिवा शर्मा मौत मामला: श्रद्धा दुबे के फ्लैट की फॉरेंसिक जांच की तैयारी
मां रंजना शर्मा की मौजूदगी में जुटेंगे सबूत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 3:30 PM IST
लखनऊ: हजरतगंज के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस की विवेचना जारी है. तीनों आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश जेल में बंद हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है. मृतक शिवा की मां के अनुसार इस बीच पुलिस ने श्रद्धा दुबे के फ्लैट की फॉरेंसिक जांच कराने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए फॉरेंसिक टीम से संपर्क किया गया है. टीम से समय मिलने के बाद पुलिस शिवा की मां रंजना शर्मा को भी अपने साथ फ्लैट पर ले जाएगी.
बड़ा खुलासा: ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में रंजना शर्मा ने बताया कि पुलिस ने उन्हें इस बारे में भरोसा दिया है. फॉरेंसिक टीम से समय मिलने के बाद उन्हें श्रद्धा के फ्लैट पर ले जाया जाएगा. वहां घटनास्थल की जांच कर जरूरी साक्ष्य जुटाए जाएंगे. रंजना का कहना है कि वह लगातार पुलिस के संपर्क में हैं और इस मामले में विवेचना आगे बढ़ रही है. उनके मुताबिक, अब सबसे जरूरी है कि पुलिस घटनास्थल से जुड़े सभी साक्ष्यों को गंभीरता से जुटाए, जिससे अदालत में आरोपियों के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा जा सके.
घटनाक्रम क्या है: 9 अक्टूबर 2026 को शुक्रवार के दिन हजरतगंज स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर शिवा शर्मा की मौत हो गई थी. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 अक्टूबर 2026 को मंगलवार को श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को नागपुर से गिरफ्तार कर लिया था. तीनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं और पुलिस मामले की विवेचना कर रही है. हालांकि, घटना के 24 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस शिवा की मां रंजना शर्मा को लेकर श्रद्धा दुबे के फ्लैट पर नहीं पहुंची है. रंजना घटना के बाद से ही फ्लैट पर जाकर साक्ष्य जुटाने और घटनास्थल की जांच कराने की मांग कर रही हैं. अब पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया है कि फॉरेंसिक टीम से समय मिलने के बाद उन्हें साथ लेकर फ्लैट पर जाएगी. रंजना का कहना है कि इस मामले में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाना बेहद जरूरी है.
फरारी में चार लोगों ने की मदद: रंजना शर्मा ने बातचीत में एक और अहम जानकारी दी. उनका दावा है कि श्रद्धा दुबे के फरार रहने के दौरान चार लोगों ने उसकी मदद की थी. इन लोगों के नाम सामने आए हैं, हालांकि उन्होंने सभी के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं. उन्होंने खास तौर पर आमिर खान का नाम लिया. रंजना का कहना है कि आमिर की गिरफ्तारी इस मामले में बेहद जरूरी है. पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है. साथ ही फरारी के दौरान श्रद्धा को ठहरने, आने-जाने या दूसरी तरह से मदद पहुंचाने वाले लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए.
नागपुर से हुई थी गिरफ्तारी: शिवा शर्मा की मौत नौ अक्टूबर को हजरतगंज क्षेत्र के बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी. शिवा की मां रंजना शर्मा ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था. इसके बाद तीनों आरोपी लखनऊ से फरार हो गए थे. पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. कई दिनों तक तलाश के बाद 20 अक्टूबर को यूपी एसटीएफ, लखनऊ पुलिस और नागपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तीनों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया था. ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाने के बाद उनसे पूछताछ की गई और फिर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
कई बिंदुओं पर जांच जारी: पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों से अलग-अलग पूछताछ की थी. करीब साढ़े छह घंटे चली पूछताछ में 100 से अधिक सवाल पूछे गए थे. पुलिस ने उनके बयानों में अंतर तलाशने के साथ फरारी के दौरान संपर्क में आए लोगों के बारे में भी जानकारी जुटाई थी. इस दौरान दो मोबाइल फोन और 25 हजार रुपये नकद बरामद होने की जानकारी सामने आई थी. बरामद मोबाइल फोन और अन्य सामान को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की बात भी सामने आई है.
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