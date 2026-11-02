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शिवा शर्मा मौत मामला: श्रद्धा दुबे के फ्लैट की फॉरेंसिक जांच की तैयारी

शिवा शर्मा केस में बड़ा मोड़! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: हजरतगंज के अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस की विवेचना जारी है. तीनों आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश जेल में बंद हैं, लेकिन अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है. मृतक शिवा की मां के अनुसार इस बीच पुलिस ने श्रद्धा दुबे के फ्लैट की फॉरेंसिक जांच कराने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए फॉरेंसिक टीम से संपर्क किया गया है. टीम से समय मिलने के बाद पुलिस शिवा की मां रंजना शर्मा को भी अपने साथ फ्लैट पर ले जाएगी.

श्रद्धा दुबे के फ्लैट की फॉरेंसिक जांच की तैयारी (Photo Credit: ETV Bharat) बड़ा खुलासा: ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में रंजना शर्मा ने बताया कि पुलिस ने उन्हें इस बारे में भरोसा दिया है. फॉरेंसिक टीम से समय मिलने के बाद उन्हें श्रद्धा के फ्लैट पर ले जाया जाएगा. वहां घटनास्थल की जांच कर जरूरी साक्ष्य जुटाए जाएंगे. रंजना का कहना है कि वह लगातार पुलिस के संपर्क में हैं और इस मामले में विवेचना आगे बढ़ रही है. उनके मुताबिक, अब सबसे जरूरी है कि पुलिस घटनास्थल से जुड़े सभी साक्ष्यों को गंभीरता से जुटाए, जिससे अदालत में आरोपियों के खिलाफ मजबूत पक्ष रखा जा सके.