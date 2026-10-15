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नेपाल में नाइट सूट पहने ई-रिक्शा पर सामान के साथ दिखी श्रद्धा दुबे!

लखनऊ मर्डर मिस्ट्री ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में फरार चल रही लिवइन पार्टनर श्रद्धा दुबे की तलाश तेज हो गई है. नेपाल से श्रद्धा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में वह ई-रिक्शा में बैठी नजर आ रही है. ई-रिक्शा में सामान भी रखा दिखाई दे रहा है. श्रद्धा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है.

कहां मिला लोकेशन!: यह सीसीटीवी फुटेज नेपाल के महिम नगर का बताया जा रहा है. फुटेज में श्रद्धा के साथ उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर दानिश और बॉयफ्रेंड आमिर भी नजर आने की बात सामने आई है. श्रद्धा काले रंग के नाइट सूट में दिखाई दे रही है, जबकि उसकी बहन रश्मि ने चश्मा लगा रखा है. बताया जा रहा है कि नेपाल में इसी जगह श्रद्धा की आखिरी लोकेशन मिली थी. हालांकि, अब उसकी लोकेशन काठमांडू में होने की जानकारी सामने आ रही है. उसकी गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस नेपाल पुलिस के संपर्क में है और संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.

ई-रिक्शा पर सामान लादे सीसीटीवी फुटेज आया सामने! (Photo Credit: ETV Bharat) श्रद्धा दुबे का एक और वीडियो: कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में फरार चल रही श्रद्धा दुबे का एक और वीडियो सामने आया है. वीडियो में श्रद्धा ने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से शिवा शर्मा को बालकनी से कूदते हुए देखा था. श्रद्धा ने शिवा पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज होने और इस वजह से परेशान रहने का भी दावा किया है. श्रद्धा का दावा है कि वह पिछले दो महीने से शिवा के साथ रिलेशनशिप में थी. इससे पहले दोनों के बीच दोस्ती थी. उसने कहा कि घटना से ठीक पहले शिवा ने उसके ड्राइवर को फोन किया था. ड्राइवर के माध्यम से दोनों की बातचीत हुई, उस दौरान शिवा काफी रो रहा था और परेशान था. श्रद्धा के मुताबिक, इसके बाद दोनों जागरण चौराहे पर मिले और फिर लॉन्ग ड्राइव पर गए. इस दौरान शिवा के फोन पर उसकी मां, जीजा और बहन के लगातार कॉल आ रहे थे. श्रद्धा ने दावा किया कि शिवा कई बार कर्ज होने की बात कहता था, लेकिन वे लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे.

बहन का बचाव: वीडियो में श्रद्धा ने अपनी बहन का बचाव करते हुए कहा कि इस पूरी घटना से उसकी बहन का कोई लेनादेना नहीं है. उसका दावा है कि उसकी बहन शिवा को अच्छी तरह जानती भी नहीं थी. श्रद्धा ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि शिवा ऐसा कदम उठा लेगा. श्रद्धा ने पहले भी वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया था. ब्वॉयफ्रेंड और बहन के साथ नेपाल में छिपी है श्रद्धा दुबे? (Photo Credit: ETV Bharat)