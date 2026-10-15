नेपाल में नाइट सूट पहने ई-रिक्शा पर सामान के साथ दिखी श्रद्धा दुबे!
वीडियो जारी कर खुद को बता रही बेगुनाह,पुलिस खंगाल रही संभावित ठिकाने
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 12:48 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 2:19 PM IST
लखनऊ: कारोबारी शिवा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में फरार चल रही लिवइन पार्टनर श्रद्धा दुबे की तलाश तेज हो गई है. नेपाल से श्रद्धा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. फुटेज में वह ई-रिक्शा में बैठी नजर आ रही है. ई-रिक्शा में सामान भी रखा दिखाई दे रहा है. श्रद्धा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है.
कहां मिला लोकेशन!: यह सीसीटीवी फुटेज नेपाल के महिम नगर का बताया जा रहा है. फुटेज में श्रद्धा के साथ उसकी बहन रश्मि, ड्राइवर दानिश और बॉयफ्रेंड आमिर भी नजर आने की बात सामने आई है. श्रद्धा काले रंग के नाइट सूट में दिखाई दे रही है, जबकि उसकी बहन रश्मि ने चश्मा लगा रखा है. बताया जा रहा है कि नेपाल में इसी जगह श्रद्धा की आखिरी लोकेशन मिली थी. हालांकि, अब उसकी लोकेशन काठमांडू में होने की जानकारी सामने आ रही है. उसकी गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस नेपाल पुलिस के संपर्क में है और संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
श्रद्धा दुबे का एक और वीडियो: कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में फरार चल रही श्रद्धा दुबे का एक और वीडियो सामने आया है. वीडियो में श्रद्धा ने दावा किया कि उसने अपनी आंखों से शिवा शर्मा को बालकनी से कूदते हुए देखा था. श्रद्धा ने शिवा पर 15 से 20 लाख रुपये का कर्ज होने और इस वजह से परेशान रहने का भी दावा किया है. श्रद्धा का दावा है कि वह पिछले दो महीने से शिवा के साथ रिलेशनशिप में थी. इससे पहले दोनों के बीच दोस्ती थी. उसने कहा कि घटना से ठीक पहले शिवा ने उसके ड्राइवर को फोन किया था. ड्राइवर के माध्यम से दोनों की बातचीत हुई, उस दौरान शिवा काफी रो रहा था और परेशान था. श्रद्धा के मुताबिक, इसके बाद दोनों जागरण चौराहे पर मिले और फिर लॉन्ग ड्राइव पर गए. इस दौरान शिवा के फोन पर उसकी मां, जीजा और बहन के लगातार कॉल आ रहे थे. श्रद्धा ने दावा किया कि शिवा कई बार कर्ज होने की बात कहता था, लेकिन वे लोग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते थे.
बहन का बचाव: वीडियो में श्रद्धा ने अपनी बहन का बचाव करते हुए कहा कि इस पूरी घटना से उसकी बहन का कोई लेनादेना नहीं है. उसका दावा है कि उसकी बहन शिवा को अच्छी तरह जानती भी नहीं थी. श्रद्धा ने कहा कि जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि शिवा ऐसा कदम उठा लेगा. श्रद्धा ने पहले भी वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया था.
श्रद्धा की सफाई: श्रद्धा दुबे के मुताबिक शिवा शर्मा कर्ज नहीं चुका पाने के कारण काफी परेशान था. उसने कर्ज न चुका पाने की स्थिति में आत्महत्या करने की बात भी कही थी. श्रद्धा ने दावा किया कि घटना के वक्त उसने अपनी बहन को गेट खोलकर देखने के लिए भेजा था. उसके मुताबिक, मामले की सच्चाई सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच से सामने आएगी. वीडियो में श्रद्धा ने मीडिया से अपील की कि मामले में अफवाहें न फैलाई जाएं और उसे परेशान न किया जाए. उसने मानसिक दबाव का जिक्र करते हुए आत्महत्या से जुड़ी बात भी कही है.
खुद को बताया बेगुनाह: इससे पहले भी श्रद्धा दुबे ने वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया है. शिवा शर्मा की मौत के मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही है. पुलिस की जांच में श्रद्धा की भूमिका और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. वायरल वीडियो में आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे ने अपना नाम सफेदपोशों, बड़े नेताओं और आला अधिकारियों के साथ जोड़ने पर भी सख्त एतराज जताया है. श्रद्धा का कहना है कि वह भागी नहीं है और पुलिस के सामने आकर सब सच बताना चाहती है.
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