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शिवा शर्मा हत्याकांड: खुद कूदा या किसी ने दिया धक्का? अब 'सीन रीक्रिएशन' खोलेगा मौत का राज!

लखनऊ: राजधानी के बहुचर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में अब पुलिस जांच का अगला महत्वपूर्ण कदम सीन रीक्रिएशन होने जा रहा है. पुलिस इस प्रक्रिया के जरिए घटना के समय की परिस्थितियों को दोबारा समझने की कोशिश करेगी. खास तौर पर यह पता लगाने का प्रयास होगा कि शिवा चौथी मंजिल की बालकनी से अपने आप नीचे गिरा था या उसे किसी ने धक्का दिया था. इसके साथ ही यह भी परखा जाएगा कि आरोपियों की ओर से घटना को लेकर जो बातें बताई जा रही हैं, वे घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मेल खाती हैं या नहीं.

थ्योरी की होगी जांच: इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिवा चौथी मंजिल से नीचे कैसे गिरा? क्या वह खुद बालकनी से नीचे गिरा, क्या उसने आत्महत्या की या फिर किसी ने उसे नीचे धक्का दिया? शिवा की मां रंजना शर्मा इसे हत्या मान रही हैं. उनकी शिकायत पर हजरतगंज थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज की गई थी. दूसरी तरफ आरोपियों की ओर से सामने आए पक्ष में घटना को हादसा या आत्महत्या बताया गया है.

सीन रिक्रिएशन में मुख्य रूप से आरोपियों के बयानों के आधार पर घटना को दोबारा तैयार किया जाता है. एफएसएल की टीम यह जांच करती है कि आरोपी जिस तरह घटना होने की बात बता रहे हैं, क्या वह फॉरेंसिक तथ्यों के लिहाज से संभव है. इसमें मृतक के शरीर का वजन, चोटों की प्रकृति, गिरने की ऊंचाई, गति, लगने वाला बल, गिरने की दिशा और घटनास्थल पर अन्य लोगों की मौजूदगी जैसी परिस्थितियों का बारीकी से अध्ययन किया जाता है.- विशाल सिंह, फॉरेंसिक एक्सपर्ट

वास्तविकता तक पहुंचने का रास्ता: पुलिस के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि घटना के समय फ्लैट में क्या परिस्थितियां थीं और शिवा के नीचे गिरने से पहले क्या हुआ था. सीन रीक्रिएशन के दौरान घटनास्थल की बनावट, बालकनी की ऊंचाई, रेलिंग की स्थिति, संभावित गिरने के स्थान और नीचे जमीन पर बने साक्ष्यों का अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद इन तथ्यों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरे फॉरेंसिक साक्ष्यों से मिलान किया जाएगा.

सीन रीक्रिएशन कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) से पत्राचार किया गया है. एफएसएल की टीम से समय मिलने के बाद घटनास्थल पर सीन रिक्रिएशन कराया जाएगा. घटना के तुरंत बाद फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची थी. टीम ने फ्लैट का निरीक्षण कर घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्य जुटाए थे. शुरुआती निरीक्षण में फ्लैट के अंदर मारपीट या सामान अस्त व्यस्त होने जैसी स्थिति वहीं मिली है.- अर्पित विजयवर्गीय, डीसीपी सेंट्रल

क्या होता है सीन रिक्रिएशन: फॉरेंसिक एक्सपर्ट विशाल सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि शिवा शर्मा मामले में टीम यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि उसके शरीर पर आई चोटें सामान्य रूप से नीचे गिरने, खुद छलांग लगाने या किसी के धक्का देने की स्थिति में किस तरह आ सकती हैं. साथ ही घर की परिस्थितियों और आरोपियों के बताए घटनाक्रम को भी दोबारा तैयार कर उनके बयानों की पुष्टि की जाएगी. विशाल सिंह के मुताबिक, कई बार सीन रिक्रिएशन से बेहद स्पष्ट नतीजे मिलते हैं और एफएसएल की रिपोर्ट अदालत में साक्ष्य के तौर पर भी महत्वपूर्ण होती है, हालांकि हर मामले में पूरी तरह स्पष्ट रिपोर्ट मिलना जरूरी नहीं है. इसके बावजूद सीन रिक्रिएशन विवेचक को जांच की दिशा तय करने में काफी मदद करता है.

अब 'सीन रीक्रिएशन' खोलेगा मौत का राज! (Photo Credit: ETV Bharat)

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोट का का जिक्र: शिवा की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जांच का अहम हिस्सा है. पोस्टमार्टम में शिवा के शरीर में 10 गंभीर अंदरूनी चोटों का उल्लेख किया गया था. मौत का कारण चोटों से हुआ शॉक और अत्यधिक रक्तस्राव बताया गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चोटें किसी कठोर और खुरदरी सतह से टकराने के कारण हो सकती हैं. रिपोर्ट में 11 बाहरी चोटों के विवरण और छह तरह की अंदरूनी चोटों का जिक्र भी किया गया है. इनमें दोनों फेफड़ों में चोट, लीवर और तिल्ली को नुकसान, काफी अंदरूनी रक्तस्राव और दाहिनी पेल्विक हड्डी में फ्रैक्चर शामिल है.

खुद कूदा या किसी ने दिया धक्का? (Photo Credit: ETV Bharat)







तथ्यों का होगा मिलान: इस पूरे मामले में एफएसएल की रिपोर्ट भी काफी अहम मानी जा रही है. घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों की जांच और उनकी मेडिकल रिपोर्ट से तुलना करके पुलिस घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने का प्रयास करेगी. अगर सीन रीक्रिएशन में सामने आने वाली परिस्थितियां आरोपियों की ओर से बताए गए घटनाक्रम से अलग मिलती हैं तो पुलिस उस दिशा में भी जांच आगे बढ़ा सकती है. इससे पुलिस को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन तथ्यों पर दोबारा जांच की जरूरत है, किन लोगों के बयान की पुष्टि करनी है और कहां से अतिरिक्त साक्ष्य जुटाए जाने चाहिए.



नागपुर से हुई थी श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी (Photo Credit: ETV Bharat)



तीन मुख्य आरोपी जेल में, मददगारों की तलाश: शिवा शर्मा की मौत के मामले में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर दानिश जेल में बंद हैं. वहीं, आरोपियों की मदद करने के आरोप में आमिर खान समेत अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. पुलिस उनकी भूमिका की भी जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस हत्या की एफआईआर के आधार पर मामले की जांच कर रही है.

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