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उन्नाव में शिव शोभायात्रा; 50 किलोमीटर लंबी यात्रा में दिखे संतों, नागा और अघोरी साधुओं के अलौकिक रूप, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजीं गलियां

परियर स्थित बाबा बालखंडेश्वर मंदिर से निकाली गई शिव शोभायात्रा गांवों-कस्बों से होते हुए शुक्लागंज और उन्नाव शहर के कई हिस्सों से गुजरी.

उन्नाव में शिव शोभायात्रा
उन्नाव में शिव शोभायात्रा (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 1:24 PM IST

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उन्नाव : सावन के महीने में उन्नाव में मंगलवार को आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. परियर स्थित बाबा बालखंडेश्वर मंदिर से निकाली गई विशाल शिव शोभायात्रा के दौरान आस्था के विविध रंग देखने को मिले. संतों, नागा और अघोरी साधुओं की टोलियों के बीच भगवाधारी श्रद्धालुओं के जत्थे डीजे की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे. श्रद्धालु भी शिवगणों के वेशभूषा धारण किए हुए थे. करीब 50 किलोमीटर लंबी इस शोभायात्रा को देखने के लिए हर गली, नुक्कड़, चौराहों पर लोगों की भीड़ लगी रही. यात्रा के दौरान हर-हर महादेव का जयघोष और डमरुओं की सुर ताल वातावरण को शिवमय बना रही थी.

उन्नाव में शिव शोभायात्रा. (Video Credit : ETV Bharat)

सावन में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा-अर्चना का प्रावधान है. पौराणिक मान्यता के अनुसार सावन में भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना से मनोवांछित फल मिलता है. साथ ही भगवान शिव के विशेष कृपा से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है. इसी मनोकामना से शिव भक्त हरिद्वार समेत विभिन्न तीर्थों से पवित्र नदियों का जल कांवड़ से लाकर जलाभिषेक भी करते हैं. वहीं स्थानीय स्तर पर शिव मंदिरों को सजाकर उनमें विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं. इसी क्रम में इस साल उन्नाव के परियर स्थित बाबा बालखंडेश्वर मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर लंबी शोभायात्रा निकाली गई.

उन्नाव ; शिव शोभायात्रा में शामिल सदर विधायक व अन्य.
उन्नाव ; शिव शोभायात्रा में शामिल सदर विधायक व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)


सदर विधायक पंकज गुप्ता के प्रयास से निकाली गई शिव शोभायात्रा में करीब 20 भव्य झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं. इसके अलावा डीजे, डीसीएम रथ, करीब 40 ट्रैक्टर और लगभग 200 चार पहिया वाहन भी यात्रा में शामिल रहे. शोभायात्रा में संतों, नागा और अघोरी साधुओं की टोलियां माहौल में दिव्यता का संचार कर रही थीं. परियर से शुरू हुई शोभायात्रा उन्नाव शहर की ओर बढ़ी तो रास्ते में जगह-जगह लोगों ने साधु-संतों और शिवभक्तों का जोरदार स्वागत किया. गांवों-कस्बों में श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा में शामिल साधु-संतों और शिवभक्त टोलियों पर फूल बरसाए. कई स्थानों पर लोगों की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया.

उन्नाव में शिव पूजा करते सदर विधायक व अन्य.
उन्नाव में शिव पूजा करते सदर विधायक व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)

शुक्लागंज और उन्नाव शहर में भी शिव शोभायात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला. सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. घरों की छतों से महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शिवभक्तों पर फूल बरसाते रहे. ‘हर-हर महादेव’ और ‘बोल बम’ के जयघोष के बीच शंखनाद और डमरुओं की गूंज वातावरण को भक्तिमय बना रही थी.

उन्नाव में शिव शोभायात्रा के दौरान आस्था के विविध रंग.
उन्नाव में शिव शोभायात्रा के दौरान आस्था के विविध रंग. (Photo Credit : ETV Bharat)
शोभायात्रा में शामिल झांकियों में भगवान शिव से जुड़े विभिन्न धार्मिक प्रसंगों को प्रदर्शित किया गया था. डीजे और रथों पर बज रहे भक्ति गीतों की धुन पर शिवभक्त उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखने को मिला. शोभायात्रा में सामाजिक सहभागिता की तस्वीर भी देखने को मिली. शोभायात्रा में हर जाति-वर्ग, समुदाय के लोग शामिल रहे.
उन्नाव में शिव शोभायात्रा
उन्नाव में शिव शोभायात्रा (Photo Credit : ETV Bharat)


सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बताया कि शिव शोभायात्रा में जिस तरह से लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और जगह-जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया, वह उन्नाव की धार्मिक और सामाजिक एकजुटता को दर्शाता है. इस आयोजन का उद्देश्य सावन के पावन महीने में भगवान शिव के प्रति आस्था और भक्ति को प्रकट करने के साथ समाज में एकजुटता और भाईचारे का संदेश देना है. उन्होंने आयोजन में शामिल सभी शिवभक्तों और सहयोग करने वालों का आभार जताया है.

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