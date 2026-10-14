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शिवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 11 बाहरी चोटों का जिक्र, दोनों फेफड़े फटे, लिवर और तिल्ली को भी नुकसान

श्रद्धा दुबे और शिवा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी में कैफे संचालक शिवा शर्मा की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अहम बातें पता चली हैं. शिवा की रंजना शर्मा ने बताया कि रिपोर्ट में शिवा के शरीर पर 11 बाहरी चोटों का जिक्र है. इसके अलावा दोनों फेफड़े फटे मिले, जबकि लिवर और तिल्ली को भी नुकसान पहुंचा है. दाहिनी तरफ की पेल्विक हड्डी में फ्रैक्चर मिला है. डॉक्टरों ने मौत की वजह गंभीर चोटों के कारण सदमा लगना और शरीर से ज्यादा खून बहना बताया है.

शिवा की मौत 9 अक्टूबर को हजरतगंज क्षेत्र के बालू अड्डा के पास अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी. मामले में श्रद्धा दुबे और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज है. इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि दर्ज एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को केंद्र में रखकर मामले की विवेचना की जा रही है. फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.



शिवा की मौत के बाद उसकी मां रंजना शर्मा ने हत्या का आरोप लगाया था. आरोप है कि श्रद्धा दुबे और उसके साथियों ने शिवा के साथ मारपीट की और फिर उसे अपार्टमेंट से नीचे फेंक दिया. परिवार की शिकायत पर हजरतगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों का मिलान कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश है कि शिवा चौथी मंजिल से कैसे गिरा. पुलिस घटनाक्रम को दोबारा समझने के लिए घटनास्थल का निरीक्षण और जरूरत पड़ने पर घटना का रीक्रिएशन भी कर सकती है.

घोषित हुआ इनाम शिवा शर्मा की मौत के मामले में श्रद्धा दुबे समेत तीन आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. तीनों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है. पुलिस की छह टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर श्रद्धा और शिवा के बीच बातचीत का बताया जा रहा चैट का स्क्रीनशॉट और एक ऑडियो वायरल हो रहा है. चैट में लड़की की तरफ से शिवा को बददुआ देने और उसके व्यवहार को लेकर नाराजगी जताने की बातें लिखी हैं. वहीं, वायरल ऑडियो में भी दोनों के बीच विवाद होने का दावा किया जा रहा है. हालांकि, पुलिस ने अभी इन चैट और ऑडियो की पुष्टि नहीं की है. ये है मामला शिवा की 9 अक्टूबर को अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. उसकी मां रंजना शर्मा ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया था. शिकायत के आधार पर हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. परिवार का आरोप है कि शिवा के साथ मारपीट करने के बाद उसे नीचे फेंका गया था. पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है.