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शिवा हत्याकांड: जेल में श्रद्धा और रश्मि को अलग रखा गया, पुलिस की जांच पर भी उठे सवाल

शिवा हत्याकांड: जेल में श्रद्धा और रश्मि को अलग रखा गया. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि दुबे को जिला जेल में दूसरी महिला बंदियों से अलग रखा गया है. जानकारी मिल रही है कि दोनों को महिला बैरक के क्वारंटीन बैरक में रखा गया है. उनकी निगरानी के लिए चार महिला जेलकर्मियों की तैनाती की गई है.

वहीं, मामले में आरोपी ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश को पुरुष बैरक में रखा गया है. गुरुवार रात करीब 8:30 बजे तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला जेल में दाखिल कराया गया. जेल में प्रवेश से पहले तीनों की तलाशी और मेडिकल परीक्षण कराया गया. तीनों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी सामने आई है.

श्रद्धा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदले. नेपाल से लौटने के बाद उसके रायबरेली, आगरा, लखनऊ और फिर नागपुर तक पहुंचनी.

शिवा हत्याकांड: जेल में श्रद्धा और रश्मि को अलग रखा गया. (ETV Bharat)

शिवा की मौत के बाद श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश की तलाश शुरू हुई थी. इस दौरान आरोपियों के नेपाल जाने और अलग-अलग जगहों पर ठहरने की जानकारी सामने आई.

वहीं, ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश को पुरुष बैरक में रखा गया है और उसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था होने की जानकारी है. जेल में दाखिले से पहले तीनों का मेडिकल परीक्षण कराया गया.

शिवा हत्याकांड: जेल में श्रद्धा और रश्मि को अलग रखा गया. (ETV Bharat)

श्रद्धा और रश्मि को महिला बैरक के क्वारंटीन बैरक में रखे जाने के साथ उनकी निगरानी के लिए चार महिला जेलकर्मियों की तैनाती की गई है. दोनों बहनों को अन्य महिला बंदियों से अलग रखा गया है.

शिवा हत्याकांड: जेल में श्रद्धा और रश्मि को अलग रखा गया. (ETV Bharat)

मोबाइल फोन, चैट और कॉल रिकॉर्ड की जांच के साथ कथित आपत्तिजनक वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के फॉरेंसिक परीक्षण को लेकर भी स्पष्ट जानकारी की मांग की जा रही है. सवाल यह है कि शिवा की मौत की असल वजह सामने लाने और घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने के लिए पुलिस ने अब तक क्या-क्या साक्ष्य जुटाए हैं और किन अहम बिंदुओं पर जांच बाकी है.

आरोपियों की कस्टडी रिमांड लेकर विस्तार से पूछताछ को लेकर, घटनास्थल पर क्राइम सीन रीक्रिएशन और मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर शिकायतकर्ता की ओर से सवाल किए जा रहे हैं.

शिवा हत्याकांड: जेल में श्रद्धा और रश्मि को अलग रखा गया. (ETV Bharat)

शिवा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तारी के बाद से ही श्रद्धा दुबे लगातार चर्चा में है. पुलिस से बचने के लिए कई जगहों पर ठिकाना बदलने और लंबे समय तक गिरफ्तारी से दूर रहने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि, तीनों आरोपियों के जेल जाने के बाद अब पुलिस की जांच पर भी सवाल उठने लगे हैं.

शिवा हत्याकांड: जेल में श्रद्धा और रश्मि को अलग रखा गया. (ईटीवी भारत)

आरोप है कि पुलिस से बचने के लिए उसने मोबाइल सिम और ऑनलाइन लेनदेन का इस्तेमाल करने से बचती रही. इस दौरान ड्राइवर के वाई-फाई के जरिए फोन चलाने की बात भी सामने आई है.

यूपी एसटीएफ और लखनऊ पुलिस की टीम ने नागपुर पुलिस की मदद से श्रद्धा, रश्मि और दानिश को गिरफ्तार किया था. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी कर तीनों को लखनऊ लाया गया. गिरफ्तारी के बाद तीनों को अदालत में पेश किया गया और फिर न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया.

शिवा हत्याकांड: जेल में श्रद्धा और रश्मि को अलग रखा गया. (ETV Bharat)

9 अक्टूबर को चौथी मंजिल से गिरने के बाद हुई थी शिवा की मौत

9 अक्टूबर को कैफे संचालक शिवा शर्मा की ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. इस मामले में शिवा की मां रंजना शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए थे. उनकी शिकायत के आधार पर हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. मामले में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश को आरोपी बनाया गया.

शिवा की मां ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. उनका कहना था कि बेटे की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की जांच होनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. परिवार की ओर से इस मामले में न्याय की मांग लगातार उठाई गई है.

शिवा हत्याकांड: जेल में श्रद्धा और रश्मि को अलग रखा गया. (ETV Bharat)

घटनास्थल के साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मिलान की मांग

तीनों आरोपियों के जेल जाने के बाद अब जांच के उन पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है, जिनसे शिवा की मौत की परिस्थितियों का पता चल सकता है. घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मोबाइल फोन, चैट और कॉल रिकॉर्ड की जांच इस मामले में अहम हो सकती है. कथित आपत्तिजनक वीडियो और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की फॉरेंसिक जांच को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.

फिलहाल तीनों आरोपी जेल में हैं, लेकिन शिवा की मौत से जुड़े कई सवालों के जवाब सामने आना बाकी हैं. अब निगाहें पुलिस की आगे की विवेचना, डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच तथा उन तथ्यों पर रहेंगी, जिनसे घटना की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके.

श्रद्धा की मेड ने बताया कि श्रद्धा और शिवा के बीच में हुआ था झगड़ा

लखनऊ पुलिस ने श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी के बाद उसके घर पर काम करने वाली मेड से भी पूछताछ की है. पुलिस से मिले इनपुट के मुताबिक, मेड ने बताया कि श्रद्धा और शिवा के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था. घटना वाले दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ था, जो काफी बढ़ गया था. हालांकि, शाम के समय क्या हुआ और शिवा चौथी मंजिल से कैसे गिरा, इसकी जानकारी मेड को नहीं है.

पुलिस ने आसपास के फ्लैटों में तैनात गार्डों से भी पूछताछ की. गार्ड ने बताया कि शाम करीब छह से साढ़े छह बजे के बीच आवाज सुनकर वे लोग मौके पर पहुंचे तो, शिवा जमीन पर पड़ा हुआ था. इसके बाद शिवा को अस्पताल पहुंचाने में मदद की गई. पुलिस अब मेड और गार्ड से मिली जानकारी के आधार पर घटना से जुड़े घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.