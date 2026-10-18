शिवा हत्याकांड: मां रंजना शर्मा ने CM योगी को लिखा पत्र, उच्चस्तरीय जांच की मांग, सभी सबूत सुरक्षित रखने की अपील
रंजना शर्मा के मुताबिक, नौ अक्टूबर को जॉपलिंग रोड स्थित फ्लैट में बेटे शिवा शर्मा की हत्या की गई
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 12:11 PM IST
लखनऊ: लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में अब उनकी मां रंजना शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, सभी आरोपियों की भूमिका की गहराई से पड़ताल करने और घटना से जुड़े सबूत सुरक्षित रखने की मांग की है. मां ने अपने पत्र में सात प्रमुख मांगें रखी हैं. उनका कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, ताकि उनके बेटे की हत्या से जुड़े सभी सवालों के जवाब सामने आ सकें और परिवार को न्याय मिल सके.
रंजना शर्मा के मुताबिक, नौ अक्टूबर को जॉपलिंग रोड स्थित एक फ्लैट में उनके बेटे शिवा शर्मा की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में उनकी शिकायत पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. अब मां ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कराने और मामले से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कराने की मांग की है.
मां ने पत्र में रखीं सात मांगें
रंजना शर्मा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि शिवा शर्मा की हत्या के मामले की तत्काल निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए. उन्होंने श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और अन्य आरोपियों की भूमिका की गहन जांच करने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
पत्र में घटना के समय फ्लैट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया है. इसके साथ ही मोबाइल फोन, डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है, ताकि जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.
शिवा की मां ने कहा है कि मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में कराई जाए. यदि जांच में किसी स्तर पर लापरवाही हुई है, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की गई है या किसी ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए.
उन्होंने पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और न्याय की प्रक्रिया में जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी की है. इसके अलावा, परिवार को जांच में अब तक हुई कार्रवाई और आगे की प्रगति की जानकारी दिए जाने की अपील की है. पत्र में अंतिम मांग यह है कि सभी आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों और कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि परिवार को न्याय मिल सके.
नेपाल में मिली श्रद्धा दुबे की लोकेशन
शिवा हत्याकांड में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे की लोकेशन नेपाल में मिलने की बात सामने आई है. नेपाल में उसके देखे जाने से जुड़े वीडियो भी सामने आए थे. इस मामले से जुड़े घटनाक्रम के बीच श्रद्धा के एक पुराने ड्राइवर की ओर से भी गंभीर आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है. ड्राइवर ने कई आरोप लगाए हैं.
यह भी पढ़ें: शिवा शर्मा हत्याकांड; श्रद्धा दुबे, बहन रश्मि और चालक दानिश के खिलाफ गैर जमानती वारंट