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शिवा हत्याकांड: मां रंजना शर्मा ने CM योगी को लिखा पत्र, उच्चस्तरीय जांच की मांग, सभी सबूत सुरक्षित रखने की अपील

श्रद्धा ने हाल के दिनों में जारी किए हैं अपने वीडियो ( Photo Credit; Social Media )

लखनऊ: लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में अब उनकी मां रंजना शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है. उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, सभी आरोपियों की भूमिका की गहराई से पड़ताल करने और घटना से जुड़े सबूत सुरक्षित रखने की मांग की है. मां ने अपने पत्र में सात प्रमुख मांगें रखी हैं. उनका कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, ताकि उनके बेटे की हत्या से जुड़े सभी सवालों के जवाब सामने आ सकें और परिवार को न्याय मिल सके.

रंजना शर्मा के मुताबिक, नौ अक्टूबर को जॉपलिंग रोड स्थित एक फ्लैट में उनके बेटे शिवा शर्मा की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में उनकी शिकायत पर हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है. अब मां ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच की निगरानी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कराने और मामले से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कराने की मांग की है.

मां ने पत्र में रखीं सात मांगें रंजना शर्मा ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि शिवा शर्मा की हत्या के मामले की तत्काल निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जाए. उन्होंने श्रद्धा दुबे, रश्मि दुबे और अन्य आरोपियों की भूमिका की गहन जांच करने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. पत्र में घटना के समय फ्लैट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को सुरक्षित रखने पर भी जोर दिया गया है. इसके साथ ही मोबाइल फोन, डिजिटल साक्ष्य, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग की गई है, ताकि जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो.