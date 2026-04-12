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पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- भाव शुद्ध तो घर का पानी भी गंगाजल, चरण उसके छूना जिसका आचरण अच्छा

भीलवाड़ा में कथा के पांचवें दिन रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा.

भीलवाड़ा में महाशिवपुराण कथा
भीलवाड़ा में महाशिवपुराण कथा (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 12, 2026 at 5:24 PM IST

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भीलवाड़ा: महा शिवपुराण कथा सुनाने पहली बार मेवाड़ की पावन धरा भीलवाड़ा आए प्रख्यात कथावाचक 'कुबेर भंडारी' पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है. हर दिन पिछले दिन से अधिक जनसैलाब होने से तीन विशाल डोम व पाइप पांडाल युक्त साढ़े चार लाख वर्ग फीट का पांडाल भी छोटा प्रतीत हो रहा. लोगों को बैठाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है. कथा के पांचवें दिन रविवार को दोपहर से पहले ही पांडाल पूरी तरह से भर चुका था.

संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरीजी महाराज के सानिध्य में हो रही कथा के पांचवें दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों की चर्चा करते हुए कहा कि भगवान को आपकी दौलत नहीं भावना चाहिए. शिव का अभिषेक करने के लिए गंगा यमुना का जल जरूरी नहीं. यदि आपकी भावना शुद्ध है तो घर का जल भी गंगाजल व यमुना जल बन जाता है. चरण उसके छूने चाहिए, जिसका आचरण अच्छा हो. जिसका आचरण अच्छा नहीं वह चाहे कितनी भी उंची गादी पर बैठ जाए उसके चरण नहीं छूने चाहिए. माता-पिता और पति के चरण छूने चाहिए.

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शिव का मंत्र नहीं उनका मत देने जानो : उन्होंने कहा कि पतियों को भी पत्नी के मन को जान उनका दिल छूने का प्रयास अवश्य करना चाहिए. जीवन में कितनी भी परेशानी हो चेहरे की मुस्कराहट कभी कम नहीं होनी चाहिए. महाराजश्री ने कहा कि जीवन में गुरु मंत्र से अधिक जरूरी गुरु का मत या विचार जानना है. गुरु के विचारों को अपने जीवन में उतारें. ये कथा शिव का मंत्र नहीं उनका मत देने आई है. शिव का मत जान लिया तो संसार सागर से पार हो जाएंगे.

भीलवाड़ा में 'शिव का कुंभ' भरा : उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में 42 डिग्री तापमान में भी गर्मी की परवाह किए बिना जिस कदर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता जैसे भीलवाड़ा में 'शिव का कुंभ' चल रहा है. रात में कथा पांडाल में ठहरे श्रद्धालु जिस तरह प्रभु भक्ति करते हैं, वह अनुपम है. कथा सुनने आने वाले श्रद्धालुओं की विभिन्न मार्गों पर जिस तरह जल सेवा आदि सेवा कार्य हो रहे हैं, उसके लिए भीलवाड़ा के भक्तगण धन्यवाद के पात्र हैं. ऐसा नजारा कहीं नहीं देखा.

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शिव से मिलना है तो अहंकार का त्याग करो : पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भगवान शिव हमसे धन दौलत नहीं, सच्ची भक्ति व विश्वास मांगते हैं. जिसकी जिंदगी में श्रद्धा और विश्वास प्रबल नहीं, उसके जीवन में बहुत अड़चने होंगी. वह सफल नहीं हो सकता, जब तक शिव की कृपा नहीं होगी उनके दर्शन नहीं होंगे. जब तक विश्वास पूर्ण नहीं होगा तब तक शिव नहीं मिल सकते. अहंकार लेकर शिव के पास जाएंगे तो वह नहीं मिलेंगे. शिव से मिलने के लिए जीवन में सरलता व सादगी चाहिए. जीवन में 'मैं और मेरा' का त्याग करो शिव मिल जाएंगे.

पंडित प्रदीप मिश्रा ने भीलवाड़ा में उमड़े रहे श्रद्धा के सैलाब का जिक्र करते हुए आयोजन के प्रेरक संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज का अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि उनकी भावना के कारण ही यहां ये आयोजन हो पाया है. कथा कराना सरल नहीं होता, बहुत परीक्षा देनी पड़ती है. श्री शिव महापुराण कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष विधायक अशोक कोठारी एवं समिति की सेवा भावना की सराहना करते हुए उनके प्रति भी साधुवाद व्यक्त किया.

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