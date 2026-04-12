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पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- भाव शुद्ध तो घर का पानी भी गंगाजल, चरण उसके छूना जिसका आचरण अच्छा

भीलवाड़ा में महाशिवपुराण कथा ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: महा शिवपुराण कथा सुनाने पहली बार मेवाड़ की पावन धरा भीलवाड़ा आए प्रख्यात कथावाचक 'कुबेर भंडारी' पंडित प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है. हर दिन पिछले दिन से अधिक जनसैलाब होने से तीन विशाल डोम व पाइप पांडाल युक्त साढ़े चार लाख वर्ग फीट का पांडाल भी छोटा प्रतीत हो रहा. लोगों को बैठाने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है. कथा के पांचवें दिन रविवार को दोपहर से पहले ही पांडाल पूरी तरह से भर चुका था. संकटमोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरीजी महाराज के सानिध्य में हो रही कथा के पांचवें दिन पंडित प्रदीप मिश्रा ने शिव महापुराण के विभिन्न प्रसंगों की चर्चा करते हुए कहा कि भगवान को आपकी दौलत नहीं भावना चाहिए. शिव का अभिषेक करने के लिए गंगा यमुना का जल जरूरी नहीं. यदि आपकी भावना शुद्ध है तो घर का जल भी गंगाजल व यमुना जल बन जाता है. चरण उसके छूने चाहिए, जिसका आचरण अच्छा हो. जिसका आचरण अच्छा नहीं वह चाहे कितनी भी उंची गादी पर बैठ जाए उसके चरण नहीं छूने चाहिए. माता-पिता और पति के चरण छूने चाहिए. पढ़ें. भीलवाड़ा में शिव महापुराण कथा, पंडित प्रदीप मिश्रा बोले- कथा सुनना ही नहीं, 7 दिन की परीक्षा भी पास करनी है शिव का मंत्र नहीं उनका मत देने जानो : उन्होंने कहा कि पतियों को भी पत्नी के मन को जान उनका दिल छूने का प्रयास अवश्य करना चाहिए. जीवन में कितनी भी परेशानी हो चेहरे की मुस्कराहट कभी कम नहीं होनी चाहिए. महाराजश्री ने कहा कि जीवन में गुरु मंत्र से अधिक जरूरी गुरु का मत या विचार जानना है. गुरु के विचारों को अपने जीवन में उतारें. ये कथा शिव का मंत्र नहीं उनका मत देने आई है. शिव का मत जान लिया तो संसार सागर से पार हो जाएंगे.