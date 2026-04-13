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अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने अविमुक्तेश्वरानंद को बताया विद्वान संत, योगी आदित्यनाथ को लेकर कही ये बात

भीलवाड़ा में शिव महापुराण कथा के दौरान महंत बाबू गिरी को महामंडलेश्वर पदवी प्रदान की गई.

SHIV MAHAPURAN KATHA BHILWARA
शिव महापुराण कथा में पहुंचे संत (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 4:56 PM IST

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भीलवाड़ा: शहर में चल रही शिव महापुराण कथा में महंत बाबू गिरी को महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान करने आए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी जी महाराज ने कहा कि सीएम योगी का भविष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है. उन्होंने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को विद्वान संत बताते हुए कहा कि वह भी गौमाता को बचाने में लगे हैं और हम भी गौमाता को बचाने में लगे हुए हैं. देशवासियों को अमरनाथ यात्रा के लिए आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा का संचालन निरंजनी अखाड़ा ही करता है. सभी सनातनी अमरनाथ यात्रा में अवश्य आएं, हम इस यात्रा को दिव्य और भव्य रूप से सफल बनाएंगे.

भीलवाड़ा शहर के संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरी के सानिध्य में जिला मुख्यालय पर सात दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है. इसमें देश भर से प्रसिद्ध संत भीलवाड़ा पहुंचे हैं. आज कोतवाली थाना क्षेत्र के अग्रवाल भवन के पास संतों का सामूहिक भंडारा आयोजित किया गया. भंडारे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री श्री 1008 महंत श्री रवींद्र पुरी जी महाराज ने शिरकत की और महंत बाबू गिरी को महामंडलेश्वर की पदवी प्रदान की.

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी जी महाराज (ETV Bharat Bhilwara)

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पीएम मोदी को लेकर दिया बयान: भंडारे और महामंडलेश्वर पदवी प्रदान करने के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से विश्व के सभी सनातनी एकजुट हो गए हैं. प्रयागराज के महाकुंभ में अभूतपूर्व संख्या में सनातनी एकत्रित हुए, यह प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सीएम योगी की देन है. उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत कार्य किया है. पहले अयोध्या में किसी प्रधानमंत्री को जाते नहीं देखा जाता था, लेकिन 2021 में राम मंदिर प्रतिष्ठा के समय प्रधानमंत्री को रामलला के सामने नतमस्तक होते देखा, तब लगा कि भारत में पहला सच्चा हिंदू प्रधानमंत्री आया है. 2014 से पहले ब्राह्मण और संत शिखा-सूत्र छुपाकर रखते थे, आज खुले आम शिखा और भगवा दिख रहा है, यह भी मोदी जी की देन है. अब उज्जैन में महाकुंभ आने वाला है, हमारा प्रयास है कि पूरे विश्व के सनातनी महाकुंभ में आएं और स्नान करें.

शिव महापुराण कथा
भीलवाड़ा में चल रही है शिव महापुराण कथा (ETV Bharat Bhilwara)

संत समाज योगी के साथ है: विश्व के हालात पर महंत रवींद्र पुरी जी महाराज ने कहा कि भारत में कोई दिक्कत नहीं है. बीच में गैस-पेट्रोल की कुछ कमी हुई थी, अब उस पर अच्छे स्तर पर काम हो रहा है. पूरे हिंदुस्तान में सरकार अच्छा काम कर रही है. यह किसी पार्टी की बात नहीं है, जो सनातन प्रेम की बात करता है, संत उसी राजनेता से प्रेम करते हैं. हम सब संतों का पूरा आशीर्वाद इस सरकार को है. योगी का भविष्य आपके या हमारे हाथ में नहीं, उनका भविष्य प्रधानमंत्री के हाथ में है. प्रधानमंत्री के सबसे खास योगी जी हैं. भगवान ऊपर भाग्य लिखता है, हमें इंतजार करना चाहिए.

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शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर उठ रही उंगलियों का जिक्र करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि हमारे यहां कभी-कभी संतों में बंटवारा हो जाता है. कोई किसी पार्टी से जुड़ा दिखता है, लेकिन वह भी हमारे विद्वान संत हैं. उनका प्रयास भी गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित कराने का है. हम भी इसी कार्य में लगे हैं. गौमाता का विषय शीघ्र पूरा हो जाएगा. अमरनाथ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा का संचालन निरंजनी अखाड़ा ही करता है. हमने आह्वान किया है कि जितने भी देश में सनातनी हैं, वे अमरनाथ यात्रा में आएं. हम इस यात्रा को दिव्य और भव्य रूप से सफल बनाएंगे.

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